Atacan a alcaldesa electa de Herdecke, Alemania; se encuentra grave. Foto: AFP.

La alcaldesa electa de Herdecke, Alemania, Iris Stalzer, se encuentra en estado crítico tras ser hallada con múltiples heridas de arma blanca en su domicilio, ubicado cerca de Dortmund, en la región del Ruhr. La política socialdemócrata, de 57 años, había sido elegida hace una semana y debía asumir el cargo en noviembre.

Hallan herida a la alcaldesa Iris Stalzer en su vivienda

De acuerdo con las autoridades locales, Stalzer fue encontrada por su hijo en su vivienda, tras arrastrarse de regreso al interior de la casa luego de ser atacada alrededor del mediodía. La policía alemana acordonó la carretera que rodea el domicilio para iniciar la búsqueda de pruebas y determinar las causas del ataque.

Iris Stalzer, abogada laboral con años de experiencia en la política local de Herdecke, lideraba una comunidad de aproximadamente 20 mil habitantes.

El canciller Friedrich Merz expresó en redes sociales que “hay que investigar rápidamente” el caso y manifestó su preocupación por el estado de salud de la alcaldesa electa.

Hijo de la alcaldesa fue retenido para preservar evidencias

El diario Bild reportó que el hijo adoptivo de 15 años de la alcaldesa fue retirado de la escena esposado, junto con una prenda considerada evidencia. Su hija adoptiva de 17 años también se encontraba en la vivienda al momento del ataque.

Las autoridades aclararon que la detención del menor se realizó únicamente con fines de preservar evidencias. Según el testimonio del joven, su madre fue atacada por varios hombres. Hasta el momento, no se ha determinado un móvil del crimen.

Aumento de la violencia política en Alemania

El caso ocurre en un contexto de creciente violencia política en Alemania. Un estudio reciente reveló que 60% de los políticos del país ha sufrido algún tipo de agresión, y uno de cada cinco ha manifestado temor a participar en actos públicos.

El ataque recuerda incidentes previos, como el asesinato del político Walter Luebcke en 2019, perpetrado por un extremista de derecha, y el ataque contra Henriette Reker en 2015, quien fue apuñalada antes de ser elegida alcaldesa de Colonia.

Hasta el momento, las autoridades locales y regionales no han emitido declaraciones oficiales sobre el caso.

