La Selección de Argentina, encabezada por Lionel Messi, regresó a casa tras triunfar en el mundial de Qatar 2022, justa que les dio la tercera estrella en su historia futbolística luego de 36 años y lo que desató la euforia de fanáticos y millones de habitantes en el país Sudamericano.

De acuerdo con los primeros reportes, 5 millones de personas fueron a las calles en Argentina para celebrar con los campeones del Mundo de Qatar 2022.

Desorganización en Argentina por celebración

La desorganización fue más allá de las autoridades, a pesar de que fue declarado día feriado en el país para poder realizar el festejo en las calles.

Debido a la locura que se vivió en las calles, mucho se criticó la logística para la celebración, en donde no hubo un trabajo coordinado con la seguridad pública para tener una valla alrededor del autobús donde iban los seleccionados argentinos.

Inclusive los elementos de seguridad que iban acompañando el transporte, iban muy cerca del autobús, arriesgando la seguridad.

Se pudo ver que no se hizo la valla pertinente en la avenida 9 de julio, donde se encuentra el emblemático obelisco de la nación, estuvo tan lleno de gente que el autobús no pudo pasar.

Fue tal la emoción vivida entre los fanáticos, que hubo gente que lanzaba agua desde los departamentos a los asistentes a la celebración que buscaban a ver a los jugadores campeones en durante un fuerte día de verano.

Los puentes peatonales que pasaban cerca del recorrido no fueron cerrados, lo que hizo que algunos optaran por saltar al autobús, imágenes en redes mostraron como un joven logró caer dentro del transporte y otro tuvo un accidente fuera del mismo.

Los jugadores fueron llevados a la escuela de cadetes de la policía, donde los subieron en helicópteros y continuaron el recorrido por los aires para evitar más accidentes.

Personas lesionadas en Argentina

La persona que tuvo el accidente y que intentó lanzarse para caer en el autobús, se menciona que se encuentra delicado en el hospital, aunque no ha trascendido que exista una desgracia.

El saldo fue de ocho personas heridas durante la celebración por él gane de la Copa del Mundo de Qatar 2022, hasta el momento.

El saldo podría subir con el pasar del tiempo, debido a que las temperaturas en Argentina eran muy altas al momento de la toma de las calles, el país se encuentra en pleno verano.

Búsqueda de no politización con seleccionados

Pidieron que no hubiera fotografías de los jugadores con políticos del país, para no buscar la politización de la celebración, por lo que se les ofreció a los deportistas llevarlos a la casa rosada, donde se les dijo que no iba a haber ningún funcionario y que se pudieran asomar para saludar a la gente, sin embargo, no se llevó a cabo y decidieron regresarlos donde los habían recogido para tener una cena posterior.

La cena también tuvo que ser cancelada debido a la gran cantidad de gente que estuvo buscando a los jugadores, por lo que fueron llevados al aeropuerto de Seisa, donde tomaron vuelos privados, como el caso de Messi, Di María y Dybala que se fueron para Rosario.

Aunque los ganadores de Qatar 2022 se retiraron, la gente siguió festejando en las calles.