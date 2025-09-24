GENERANDO AUDIO...

El Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles que negocia una línea de financiamiento temporal (swap line) con el Banco Central argentino por 20 mil millones de dólares, y que está dispuesto a comprar deuda pública argentina, en un esfuerzo por estabilizar la economía del país sudamericano.

“Estamos trabajando en estrecha coordinación con el Gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva“, indicó la entidad en su cuenta de X. Además, detalló que puede adquirir bonos en el mercado primario o secundario y que colaborará con Argentina para terminar la exención fiscal a productores de materias primas que convierten divisas.

Reacción del Gobierno argentino

El presidente Javier Milei agradeció el respaldo financiero y aseguró que permitirá ganar tiempo y estabilizar el mercado antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación”, escribió Milei en X.

Impacto en los mercados

La reacción inicial de los mercados fue positiva. El peso argentino subió más del 2.5% en los primeros intercambios, mientras que el dólar cotizó a mil 350 pesos, un descenso de 2.60% respecto al martes.

Detalles de la medida

Una swap line consiste en un intercambio de monedas entre bancos centrales, pero en este caso funciona como crédito rápido en dólares para Argentina, un país bajo presión financiera.

El Tesoro estadounidense indicó que puede comprar deuda primaria, emitida para obtener fondos inmediatos, o deuda secundaria, que ya circula entre inversores. También mencionó la posibilidad de otorgar crédito adicional a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, en coordinación con el equipo de Milei.

Contexto económico y político

Argentina atraviesa una situación delicada por revés electoral y presión en el Congreso que limita al Gobierno de Milei.

El martes, Milei se reunió con el presidente Donald Trump en la ONU, quien le otorgó un respaldo público a su plan económico.

El Gobierno argentino también anunció recientemente exenciones fiscales a la exportación de granos y carne hasta el 31 de octubre, para incentivar la venta de dólares antes de las legislativas.

Argentina firmó en abril un acuerdo con el FMI por 20 mil millones de dólares, tras ser el mayor deudor del organismo, que le había otorgado 56 mil millones en 2018.

