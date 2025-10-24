GENERANDO AUDIO...

El presidente argentino Javier Milei enfrentará este domingo las elecciones legislativas de medio término, donde buscará consolidar su poder en el Congreso para impulsar las reformas económicas y políticas que no ha logrado aprobar en su primer año de gobierno.

Los comicios del 26 de octubre renovarán la mitad de los 257 diputados y un tercio de los 72 senadores en un Congreso donde el oficialismo es minoría.

1. Milei, entre la popularidad y el límite del Congreso

Milei llegó al poder en 2023 con un discurso antipolítica que captó el hartazgo ciudadano y lo llevó a un contundente triunfo en el balotaje (56%).

Sin embargo, su bajo desempeño legislativo (30% en primera vuelta) lo dejó sin mayoría en el Congreso, que ha bloqueado parte de sus reformas y revertido algunos vetos presidenciales.

El mandatario considera que alcanzar un tercio de los legisladores sería un buen resultado, pues le permitiría mantener el poder de veto y negociar leyes clave.

2. Tres fuerzas compiten por el control político

El oficialismo de La Libertad Avanza participa solo o en alianza con el PRO, de derecha, dependiendo de la provincia.

Frente a ellos, el peronismo intenta recomponerse tras su derrota electoral, con el gobernador bonaerense Axel Kicillof emergiendo como nuevo líder.

Una tercera opción, Provincias Unidas, agrupa a varios gobernadores que buscan romper la polarización política.

3. Economía: logros y descontento

Aunque Milei redujo drásticamente la inflación, el ajuste fiscal y la eliminación de subsidios encarecieron servicios básicos como vivienda, salud y educación.

Muchos argentinos sienten que están “peor que hace dos años”, y el descontento podría reflejarse en las urnas.

4. Respaldo de Estados Unidos

El gobierno de Milei cuenta con el respaldo financiero de Estados Unidos, que le otorgó una línea de crédito por 20 mil millones de dólares, además de apoyo privado.

Sin embargo, economistas advierten que la ayuda no bastará si el resultado electoral limita nuevas reformas.

5. Un Milei más moderado

En la recta final, el mandatario adoptó un tono más conciliador, acercándose a gobernadores y mostrando empatía con sectores vulnerables.

Analistas creen que el presidente intenta proyectar pragmatismo, pero advierten que un “Milei moderado” podría perder parte del apoyo de su base más dura.