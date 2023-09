Arrecia la crisis migratoria en Nueva York

Después de 14 meses en que la ciudad de Nueva York empezó a tener los primeros síntomas de lo que se describió inicialmente como una crisis migratoria, miles de neoyorquinos empiezan a quejarse sobre cómo sus vecindarios y servicios, ya no son los mismos.

Las palabras de Eric Adams, alcalde de Nueva York, resuenan en la Gran Manzana, quien calificó este fenómeno como “una catástrofe”.

El alcalde acusó a la administración del presidente Joe Biden por no tener, hasta ahora, respuestas claras al flujo indetenible de inmigrantes.

Un discurso que se suma a las propias quejas de neoyorquinos que reclaman que no instalen inmigrantes en sus barrios.

Así sucedió en el barrio de Staten Island, donde la construcción de un albergue frente a una escuela ha indignado a los residentes.

Las alarmas en la ciudad se han disparado no sólo al saturarse los sistemas de albergues, sino también las escuelas y otros servicios sociales.

A su vez, los recién llegados en busca de asilo también se quejan de la situación en la que se encuentran, como Alan, un venezolano que llegó hace poco tras cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

“Si van a ayudar que nos traten como seres humanos, no como animales. Tenemos mucho que agradecer, pero también que no nos traten así. Yo tenía un trabajo, y al salir no me permitieron regresar”.

Alan, inmigrante venezolano