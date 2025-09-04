Ascienden a 17 el número de fallecidos por accidente de funicular en Lisboa

GENERANDO AUDIO...

FOTO: Reuters

El número de fallecidos en el accidente del funicular Elevador da Glória en el centro de Lisboa ascendió a 17, tras la muerte anoche de dos de los heridos, informó este jueves una portavoz de la Protección Civil.

Añadió que entre los fallecidos hay siete hombres y ocho mujeres, y que todavía no tiene datos sobre los dos heridos que perecieron en el hospital.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El miércoles, las autoridades habían cifrado la cantidad de muertos en 15, con 18 heridos. En la mañana de este jueves, informaron que el número de heridos había ascendido a 23 personas, cinco de ellas en estado grave.

Por el momento, las autoridades siguen sin confirmar la nacionalidad de las víctimas, pero fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores informaron que entre los heridos hay dos personas de nacionalidad española.

En la tarde del miércoles el descarrilamiento de este funicular, uno de los más populares de la capital portuguesa y de los más visitados por los turistas, conmocionó a la ciudad tras quedar completamente aplastado contra un edificio en una curva.

El Gobierno portugués anunció que iniciará una investigación para aclarar lo sucedido tras decretar día de luto nacional para este jueves.