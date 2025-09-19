Asesor francés asegura que 10 países reconocerán al Estado palestino el lunes

GENERANDO AUDIO...

Francia reconocerá al Estado palestino el lunes. Foto: AFP

Diez países, entre ellos Francia, formalizarán el reconocimiento del Estado palestino el próximo lunes durante una conferencia al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, según informó un asesor del presidente francés, Emmanuel Macron. Esta decisión se produce en un contexto de alta tensión tras la guerra en Gaza iniciada en octubre de 2023.

Países que reconocerán a Palestina

El asesor presidencial francés detalló que los países que avanzarán con el reconocimiento son: Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Portugal, Malta, Reino Unido y San Marino, además de Francia. Macron encabezará la ceremonia de reconocimiento el lunes a las 15:00 horas de Nueva York.

Tensiones internacionales por Estado palestino

Israel se ha opuesto históricamente al reconocimiento internacional de un Estado palestino, argumentando que recompensa al movimiento armado Hamás. Funcionarios israelíes han advertido a Francia sobre posibles represalias diplomáticas y han condicionado su postura a la situación en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967.

Francia, por su parte, sostuvo que su programa busca la paz y no tiene carácter de represalia. Sin embargo, reafirmó que cualquier intento de anexión de Cisjordania constituye una “línea roja” y la califica como la peor violación de las resoluciones de la ONU.

Conflicto en Gaza se recrudece

La decisión de estos países se da en un escenario marcado por el conflicto en Gaza que comenzó con el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, provocando una escalada militar y humanitaria en la región.

El reconocimiento internacional busca reforzar la solución de dos Estados dentro del marco de la ONU y contribuir a la búsqueda de estabilidad en el territorio.

