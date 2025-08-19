Así era Indira, la tigresa de Bengala que murió tras ataque de su cría

GENERANDO AUDIO...

La tigresa de Bengala era atracción del Zoológico de Cali. Foto AFP | Ilustrativa

La tigresa de Bengala Indira murió tras un ataque de su hijo Kanú en el Zoológico de Cali, Colombia, el pasado 16 de agosto, confirmó el recinto. El hecho ocurrió dentro de su hábitat y fue presenciado por visitantes.

Zoológico de Cali confirma la muerte de Indira

El zoológico informó que la tigresa perdió la vida después de un enfrentamiento territorial con su cría. La institución lamentó la pérdida de una de las hembras más antiguas bajo su cuidado.

“¡Hoy el Zoológico de Cali está de luto! Con profundo dolor despedimos a Indira, nuestra tigresa de Bengala, quien durante más de 15 años recibió el cuidado y amor de nuestro equipo de bienestar animal”, publicó el recinto en redes sociales.

El comunicado agregó:

“Indira falleció tras un incidente con su hijo Kanú, con quien compartió recinto por más de 12 años. A pesar de la atención inmediata y los esfuerzos médicos, su corazón dejó de latir, cerrando un ciclo de vida lleno de enseñanzas y memorias. Su partida nos recuerda que la vida y la muerte hacen parte del mismo camino (…) Indira vivirá siempre en nuestra memoria, en cada historia que compartió con quienes tuvieron la fortuna de conocerla”.

Cómo ocurrió el ataque de Kanú a la tigresa Indira

De acuerdo con el zoológico, el ataque de Kanú ocurrió el 16 de agosto. De inmediato, el personal activó el protocolo de emergencia conocido como “código 99 Violeta”, con el fin de disuadir la agresión y garantizar la seguridad de animales y cuidadores.

El hijo de Indira fue ingresado a su zona de manejo, mientras veterinarios sedaron a la tigresa para atender sus heridas. Presentaba lesiones profundas en el dorso, que por sí mismas no eran mortales, según los especialistas.

Sin embargo, la edad avanzada de la tigresa impidió que resistiera la recuperación de la anestesia, lo que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Pese a los intentos de reanimación, Indira falleció.

Indira y su historia en el Zoológico de Cali

Durante más de una década, Indira fue una de las principales atracciones del Zoológico de Cali. Era considerada embajadora de su especie y un ejemplar que mostraba la importancia de la conservación de la fauna silvestre.

La tigresa convivió con su hijo Kanú por cerca de 13 años en el mismo recinto sin que antes se hubiera registrado un comportamiento similar entre ellos, señaló la institución.

Debate en redes sociales tras la muerte de Indira

En redes sociales circularon videos del ataque, ocurrido frente a visitantes. La escena generó debate sobre la actuación del personal y si existió negligencia.

Algunos usuarios cuestionaron el manejo de la situación, mientras que otros resaltaron la rapidez con la que se activaron los protocolos de emergencia y el esfuerzo del equipo veterinario para salvar a Indira.

