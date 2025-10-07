Atacan a balazos vehículo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa; sale ileso

| 15:22 | Aránzazu Perusquía | AFP
Daniel Noboa jura un segundo mandato en Ecuador con promesa de lucha contra el narcotráfico
Foto: Reuters

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ileso tras ser atacado a balazos el vehículo en el que viajaba el martes por el sur del país en medio de protestas indígenas contra su Gobierno, informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

“Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana) y, obviamente, también hay signos de bala en el carro del presidente”, dijo Manzano a la prensa y aseguró que el mandatario salió ileso.

La caravana presidencial fue atacada cuando se trasladaba hacia la localidad andina de Cañar (sur) y luego Noboa participó de un acto público.

En redes sociales circulan algunos videos que muestran a pobladores lanzando palos y piedras, presuntamente, al vehículo del mandatario.

Asimismo, se han difundido imágenes de cómo habría quedado el auto:

