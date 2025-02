Tan solo dos días después de un atentado en Múnich, un ataque con cuchillo en la ciudad de Villach, Austria, dejó un saldo de un muerto y cuatro heridos este sábado, informó la policía local.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:00 horas en el centro de la ciudad, cuando un hombre comenzó a acuchillar a transeúntes sin motivo aparente.

Según la policía, un adolescente de 14 años murió en el ataque. Dos hombres sufrieron heridas graves y otras dos personas resultaron con lesiones leves.

Un repartidor de comida que presenció los hechos embistió con su vehículo al atacante, quien sufrió heridas leves y pudo ser detenido.

