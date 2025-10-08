GENERANDO AUDIO...

Hay cinco sospechosos detenidos por el ataque a Noboa. Foto: AFP

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reafirmó este miércoles que “unos pocos vándalos” no impedirán que continúe trabajando por el país, tras el ataque al convoy presidencial ocurrido en la provincia de Cañar. Las autoridades informaron sobre la detención de cinco sospechosos, mientras que organizaciones indígenas calificaron el incidente como una “provocación” del Gobierno.

Durante un acto en Cuenca, Noboa declaró que “esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador, la ley se aplica para todos”, al referirse a los hechos ocurridos la víspera. El mandatario añadió que “nos querían parar para que no esté yo presente en este evento con ustedes, trataron de agredirnos”, y reiteró que seguirá cumpliendo con sus actividades oficiales.

Cinco detenidos tras el ataque al convoy presidencial

El Ministerio del Interior de Ecuador confirmó la detención de cinco personas presuntamente implicadas en el ataque con piedras y posibles disparos contra el vehículo en el que viajaba el presidente. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, señaló que en el lugar también se hallaron “signos de balas”.

Los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Cuenca, según reportó la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA). Su coordinador, Yaku Pérez, quien funge como abogado, aseguró que los acusados “no formaron parte de las agresiones a la caravana presidencial” y denunció el “uso excesivo de la fuerza” durante su detención.

Las autoridades prevén que este miércoles se les informe formalmente de los cargos, entre los cuales figura el intento de asesinato contra el presidente, delito que podría implicar penas de entre 10 y 13 años de prisión.

El ministro del Interior, John Reimberg, advirtió que quienes busquen “desestabilizar el país” serán procesados sin excepción “por terrorismo”.

La CONAIE acusa al Gobierno de “provocar” el enfrentamiento

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) responsabilizó al Gobierno de provocar el incidente al atravesar con el convoy una “zona de resistencia” en medio de las protestas por la eliminación del subsidio al diésel. En un comunicado, la organización afirmó que el recorrido presidencial fue una “provocación política” y un intento de justificar la “represión” contra comunidades indígenas.

La CONAIE no descartó que lo sucedido se trate de “un acto de falsa bandera” para “criminalizar el movimiento indígena y popular” y desviar la atención de la “grave crisis” social, política y económica que enfrenta el país.

“El Estado debe garantizar la seguridad del presidente sin exponer a la población civil ni usar los recorridos oficiales como provocación política”, señaló la organización.

Asimismo, la CONAIE rechazó las acusaciones de que grupos indígenas estuvieran detrás del supuesto intento de magnicidio y exigió la liberación de los detenidos. “Nuestras movilizaciones son legítimas, nacen del abandono estatal y de la exclusión estructural. El movimiento indígena no es terrorista, es un movimiento histórico por la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos”, añadió la agrupación.

