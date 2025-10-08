Detenidos tras ataque a Daniel Noboa serán procesados por terrorismo e intento de asesinato

GENERANDO AUDIO...

Protestas contra Noboa. Foto: Reuters

Autoridades de Ecuador detuvieron a algunas personas tras el ataque al presidente Daniel Noboa, quien resultó ileso. De acuerdo con información oficial, los detenidos “serán procesados por terrorismo e intento de asesinato”.

En redes sociales, se difundieron imágenes del vehículo con los vidrios y parabrisas rotos, así como del momento en que manifestantes lanzaban piedras al convoy presidencial.

Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) acusó al Gobierno de represión violenta contra los manifestantes y afirmó que cinco de sus integrantes fueron detenidos arbitrariamente, entre ellos, mujeres mayores.

“Denunciamos que al menos cinco compañeros han sido detenidos de forma arbitraria. Entre los agredidos hay mujeres de la tercera edad”, señaló la organización.

El vehículo de Daniel Noboa fue rodeado por un grupo de unas 500 personas que lanzaban piedras cuando se acercaba a un evento en la provincia de Cañar. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, confirmó que tras el incidente se hallaron “signos de bala” en el automóvil oficial.

Tras el ataque, se presentó una denuncia por tentativa de asesinato. El mandatario resultó ileso y cinco personas fueron detenidas.

“No sigan malos ejemplos”: Noboa tras ataque en su contra

En declaraciones posteriores, en un evento estudiantil en la ciudad de Cuenca, ubicada al sur de Cañar, donde ocurrió el ataque, Noboa afirmó que su Gobierno no toleraría tales acciones en el “nuevo Ecuador”.

“No sigan los malos ejemplos como los que en el camino nos querían parar para que no esté presente en este evento con ustedes y trataron de agredirnos. Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador, la ley aplica para todos”, Daniel Noboa, presidente de Ecuador

Protestas por eliminación de subsidios al diésel

La CONAIE inició un paro hace 16 días, organizando marchas y bloqueando algunas carreteras, en protesta contra la eliminación del subsidio al diésel por parte del Gobierno, lo cual, según los críticos, requiere mayor diálogo y aumentará el costo de vida, especialmente para los pequeños agricultores y las comunidades indígenas.

El Gobierno de Noboa, quien firmó el decreto ejecutivo que elimina los subsidios a mediados de septiembre, declaró medidas de emergencia en varias provincias para mantener el orden.

Las autoridades han defendido la eliminación del subsidio, que según afirma, liberará unos 1.100 millones de dólares anuales, y ya han comenzado a redistribuir en compensaciones a pequeños agricultores y transportistas.