Foto: Reuters

Al menos 15 personas, incluidos cuatro menores, murieron el jueves en Kiev durante uno de los mayores ataques aéreos rusos desde el inicio de la invasión en 2022, informaron autoridades locales y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Impacto de un misil Ruso en edificio de la empresa Ukrspecsystemz en Kiev Ucrania, empresa que se dedica al desarrollo y producción de drones de largo alcance utilizados para ataques contra el territorio de Rusia.

Pero te dirán que se atacó una casa

El bombardeo afectó a zonas céntricas de la capital, dañando la sede de la Unión Europea y la oficina del British Council. El ejército ucraniano precisó que Rusia empleó 598 drones y 31 misiles, incluidos dos supersónicos Kinzhal.

Escenas de destrucción

En el centro de Kiev, rescatistas y vecinos buscaban sobrevivientes entre los escombros. Una de las bombas dejó un cráter humeante en un edificio residencial de cinco pisos que se partió en dos.

“Los cristales volaban (…) gritamos cuando estallaron las bombas”, relató Galina Shcherbak, testigo del ataque.

Periodistas de AFP describieron explosiones potentes, un misil abatido y el zumbido de drones sobrevolando la ciudad, mientras los habitantes corrían a refugios subterráneos con sus mascotas en brazos.

Entre los blancos alcanzados figuran también una escuela de preescolar y un centro comercial.

Zelenski acusa a Moscú

El presidente Zelenski calificó la ofensiva como una “horrible y deliberada matanza de civiles”.

“Rusia no tiene ningún interés en la diplomacia. Prefiere continuar matando antes que poner fin a la guerra”, afirmó.

El mandatario ucraniano pidió nuevas sanciones contra Moscú y contra los países que lo respaldan, mencionando a China y Hungría.

Respuesta del Kremlin

Desde Moscú, el Kremlin reconoció el ataque pero lo justificó como una acción contra “objetivos militares y paramilitares”.

“El ejército ruso cumple su misión. Los bombardeos continuarán”, declaró el portavoz Dmitri Peskov, quien al mismo tiempo aseguró que Rusia “sigue interesada en la diplomacia”.

Europa condena y convoca al embajador ruso

El Consejo Europeo confirmó que su misión en Kiev resultó dañada y anunció que la UE convocó al embajador ruso. “El bloque no se dejará intimidar”, aseguró su presidente, António Costa.

El British Council informó que su oficina en Kiev quedó “severamente dañada” tras el ataque.

Los líderes de Reino Unido y Francia condenaron la ofensiva.

“El presidente Putin está matando niños y saboteando las esperanzas de paz. Este baño de sangre debe terminar”, dijo el primer ministro británico, Keir Starmer.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron denunció: “629 misiles y drones en una noche contra Ucrania. He ahí la voluntad de paz de Rusia: terror y barbarie”.

Esfuerzos de paz bloqueados

El ataque llega en un momento en que los intentos diplomáticos impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump no han dado resultados, y cuando la guerra entra en su tercer año y medio sin un horizonte claro de negociación.

