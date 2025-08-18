GENERANDO AUDIO...

Ataque ruso en Ucrania. Foto: AFP

Al menos cinco personas murieron y más de una decena resultaron heridas en un ataque ruso con drones contra la ciudad ucraniana de Járkov, informaron las autoridades locales.

Rusia lanzó bombardeos en las regiones de Sumi (noreste), Odesa (sur) y Járkov (este), donde fueron especialmente destructivos.

“Rusia continúa matando civiles deliberadamente”, denunció en Telegram Andrii Yermak, jefe del gabinete presidencial, quien divulgó imágenes de un edificio en llamas en Járkov.

En esta ciudad, los rescatistas informaron que Rusia lanzó “un ataque masivo sobre un barrio residencial, bombardeando un edificio de cinco pisos que se incendió”.

“Cinco personas murieron, entre ellas una niña de aproximadamente un año y medio”, informó la fiscalía de Ucrania, precisando que “al menos 18 personas resultaron heridas”, entre ellas niños.

Previamente, el jefe de la administración regional, Oleg Sinegubov, informó que un adolescente de 15 años figuraba entre las víctimas.

Járkov, cercana a la frontera rusa, había sido alcanzada anteriormente por un misil balístico que hirió al menos a 11 personas, agregó el alcalde de la ciudad, Igor Terejov.

Los ataques ocurrieron horas antes de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reúna en Washington con su par estadounidense, Donald Trump, acompañado de aliados europeos.

Antes de la llegada de Zelenski a Washington, Trump descartó que Ucrania pueda recuperar la península de Crimea, ocupada por Rusia, ni ingresar a la OTAN.

Zelenski ha rechazado la presión de ceder territorio ocupado por Rusia, que alcanza alrededor del 20% de Ucrania.

