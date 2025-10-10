Ataque ruso deja sin luz a Kiev y causa la muerte de un niño

GENERANDO AUDIO...

Un niño de siete años perdió la vida y tres personas más resultaron heridas. AFP

Varias zonas del este de Kiev amanecieron este viernes sin electricidad tras un nuevo ataque ruso, que también provocó la muerte de un niño de siete años en la región de Zaporiyia, según informaron las autoridades ucranianas. El Ministerio de Energía confirmó que los bombardeos afectaron la infraestructura eléctrica del país.

Explosiones y apagones tras ataque masivo con drones y misiles

Durante la madrugada, periodistas en Kiev reportaron múltiples explosiones y el sonido de drones de combate sobrevolando la ciudad. La Fuerza Aérea de Ucrania indicó que se trató de un ataque con misiles balísticos y drones, e instó a la población a permanecer en los refugios hasta nuevo aviso.

Un niño muerto y varios heridos en Zaporiyia y Kiev

En Zaporiyia, un niño de siete años perdió la vida y tres personas más resultaron heridas, de acuerdo con las autoridades locales. En Kiev, al menos nueve personas fueron lesionadas por los bombardeos, que además causaron fallas en el suministro de agua y energía.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, señaló que la zona este de la capital permanece sin electricidad y advirtió que los equipos de emergencia trabajan para restablecer los servicios. Algunas versiones en canales de Telegram indican que una central térmica que abastece a la ciudad habría sido alcanzada, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

Rusia intensifica ataques contra la infraestructura ucranian

Según el Ministerio de Energía, los ataques forman parte de una ofensiva masiva contra la red energética de Ucrania, estrategia que Moscú ha mantenido desde el inicio de la invasión en 2022.

El presidente Volodimir Zelenski acusó a Rusia de buscar “sembrar el caos” con la intensificación de los bombardeos, especialmente ahora que se acerca el invierno y aumenta la dependencia de la energía eléctrica.

