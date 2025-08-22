Disidencias de las FARC detrás de atentados en Colombia con más de 20 muertos

GENERANDO AUDIO...

Colombia vivió una jornada de violencia con al menos cuatro atentados en menos de 24 horas, que dejaron más de 20 personas muertas y decenas de heridos, según reportes oficiales.

El primer ataque ocurrió en Cali, donde un camión bomba explotó frente a la Escuela Militar de Aviación. El estallido dejó seis muertos y 78 heridos, entre ellos un niño y una mujer embarazada.

Helicóptero derribado en Antioquia

En un enlace con Giovanni Celis, director de Red+ Noticias para A las Nueve con Uno, explicó que en un segundo hecho, en Antioquia, un helicóptero Black Hawk de la Policía fue derribado por disidencias de las FARC, de acuerdo con autoridades. El saldo fue de 13 policías muertos y cuatro agentes más atrapados en la zona del siniestro.

El responsable del ataque habría sido identificado como alias Chejo, quien anteriormente formó parte de los diálogos de paz y estuvo bajo protección oficial en 2023.

Nuevas explosiones en Huila y Caquetá

Horas después, se reportaron dos explosiones adicionales: una en Florencia, Caquetá, y otra en La Plata, Huila, lo que elevó a cuatro los ataques perpetrados en distintas regiones del país.

Respuesta del gobierno de Petro

El presidente Gustavo Petro condenó los hechos y anunció que los responsables serán declarados como organizaciones terroristas, entre ellas las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.

Aunque se contempló decretar el estado de conmoción interior, la medida no fue aplicada de inmediato. La ciudad de Cali permanece bajo fuerte resguardo militar.

