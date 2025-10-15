GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock.

Dos puentes en Ecuador resultaron afectados el miércoles por ataques con explosivos, en medio de una serie de atentados que el gobierno considera una represalia de bandas criminales ante la ofensiva militar que busca desarticularlas.

La noche anterior, un hombre murió y 26 personas resultaron heridas por la explosión de un coche bomba en las afueras del centro comercial más grande de Guayaquil, en el suroeste del país. En el lugar, la policía encontró cuatro cargas explosivas adicionales que no fueron activadas.

Nuevos ataques y daños estructurales

Mientras la ciudad intentaba recuperarse de la jornada violenta, autoridades locales reportaron un nuevo ataque.

Imágenes difundidas por fuentes oficiales mostraron daños en la base de los pilares de dos puentes, lo que provocó la suspensión del tránsito en esas zonas.

Crisis de violencia y narcotráfico

Ecuador enfrenta una crisis de violencia relacionada con bandas criminales dedicadas al narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsiones y minería ilegal.

La concesionaria vial CONCEGUA informa que, debido a una explosión en el Puente Churute – Guayas, la vía se encuentra cerrada al tránsito seguridad, mientras las autoridades realizan las labores de inspección

CAPTURA DE PANTALLA: CONSEGUA

El martes, el gobierno informó que bombardeó asentamientos de minería ilegal en la provincia de Imbabura como parte de su estrategia de seguridad.

“Se nota la desesperación de ellos (los mineros ilegales)”, expresó el presidente Daniel Noboa.

El gobierno apunta a la banda Los Lobo

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la policía investiga a la banda criminal Los Lobos, señalada como presunta autora de los ataques en represalia por la destrucción de sus operaciones mineras ilegales.

El gobierno de Noboa mantiene una política de mano dura contra el crimen, aunque, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, los homicidios aumentaron un 47% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024.