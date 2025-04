Varios muertos y heridos por atropellamiento masivo durante festival de Lapu Lapu en Canadá

Varias personas murieron, y otras resultaron heridas, el sábado, cuando un conductor arrolló a una multitud durante un festival callejero en la ciudad canadiense de Vancouver, informó la policía, al anunciar la detención del sospechoso.

Asimismo, el primer ministro canadiense, Mark Carney, condenó la agresión durante el evento por el Día de Lapu Lapu, a la vez que se dijo devastado por la muerte de varias víctimas.

#VPDNews : Vancouver Police investigates mass casualty incident at neighbourhood block party A suspect has been arrested by Vancouver Police after several people were killed and multiple others injured at a neighbourhood street party in South Vancouver earlier tonight. At… pic.twitter.com/GaFqiO2fIA

“Varias personas han muerto y varias más resultaron heridas”, indicó en X la Policía de Vancouver, agregando que “el conductor está en custodia”, aunque sin especificar el número de víctimas, aunque sí que el presunto conductor del vehículo era un joven local de 30 años.

El hecho ocurrió cuando miembros de la comunidad filipina se congregaron a celebrar el Día de Lapu Lapu, publicó en X el alcalde de Vancouver, Ken Sim, sobre el festival que conmemora a un líder anticolonialista filipino del siglo XVI.

Video of the SUV that drove into the crowd of people in #Vancouver tonight at the Lapu Lapu Festival. Tragic news. There’s videos of the alleged suspect, I won’t be sharing those. pic.twitter.com/9o4HSR7zW1