Cifra de muertos por el terremoto en Afganistán rebasa los 1,400

Foto: AFP

Un nuevo terremoto de magnitud 5.2 sacudió este martes 2 de septiembre el este de Afganistán, en una zona que aún enfrenta las graves consecuencias del sismo de 6.0 registrado el fin de semana y que dejó más de 1,400 muertos y 3,000 heridos, según autoridades locales.

El epicentro de este nuevo temblor se ubicó en la provincia de Kunar, una de las más afectadas por el terremoto anterior. Hasta ahora, no se han reportado víctimas por la réplica, aunque sí se sintió en las mismas comunidades que resultaron devastadas en días pasados.

Más de 1,400 muertos por el terremoto principal

El portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, confirmó que solo en Kunar fallecieron 1,411 personas, mientras que en Nangarhar se registraron al menos diez muertos y cientos de heridos. La provincia de Laghman también reporta decenas de afectados.

Las autoridades informaron que más de 5,000 viviendas colapsaron, lo que ha complicado las labores de rescate. Equipos de emergencia y habitantes han trabajado día y noche retirando escombros con las manos en busca de sobrevivientes.

Ayuda internacional tras la tragedia

La ONU alertó que los efectos del terremoto y sus réplicas podrían impactar a “cientos de miles” de personas y anunció la movilización de 5 millones de dólares en ayuda humanitaria. El Reino Unido también confirmó una aportación de 1.3 millones de dólares para asistir a las familias afectadas.

En tanto, en varias aldeas, familias han iniciado los entierros de víctimas, siguiendo los ritos musulmanes, mientras continúan las labores de búsqueda en las provincias montañosas más afectadas.