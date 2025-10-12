Aunque iniciará liberación de rehenes, Hamás sigue listo por si vuelve la guerra

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La liberación de 48 rehenes retenidos por milicianos palestinos en Gaza, en su mayoría israelíes, comenzará el lunes por la mañana, aseguró este sábado un alto mando de Hamás.

“Según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana, tal y como se acordó, y no hay novedades al respecto”, declaró Osama Hamdan en una entrevista con AFP.

Tras el regreso de los cautivos de Gaza, Israel procederá a la liberación de unos 2 mil presos palestinos, según los términos de la primera fase del acuerdo de alto el fuego firmado por ambas partes con base a una propuesta de Estados Unidos.

Hamás está listo para la lucha si se reanuda la guerra

Sin embargo, Hosam Badran, dirigente del grupo islamista también aseguró que Hamás está listo para la lucha si se reanuda la guerra en Gaza, a la vez que rechazó la propuesta del plan de paz de Donald Trump de que sus miembros sean expulsados del territorio palestino.

Badran, miembro del comité político del movimiento islamista que gobierna Gaza, habló desde Qatar sobre las negociaciones sobre la segunda fase del plan de paz y advirtió que estas conversaciones serán “más complejas y difíciles”.

Pese a la entrada en vigor el viernes de un cese el fuego en Gaza, tras las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel en Egipto, varios puntos del plan planteado por Trump no están resueltos. Entre los asuntos más complicados está la propuesta de un desarme de Hamás y la idea de una autoridad de transición para Gaza liderada por Trump.

“Esperamos no volver a una guerra, pero nuestro pueblo palestino y las fuerzas de resistencia sin duda (…) utilizarán todas sus capacidades para repeler esta agresión”, dijo.

Asimismo, Badran destacó que “es importante señalar que las armas de Hamás no son las únicas. Hoy hablamos de armas que son las armas de todo el pueblo palestino, y las armas en el caso palestino son algo natural y forman parte de la historia, del presente y del futuro”.

Hamás no asistirá a la firma del acuerdo de paz

De igual forma, tras asegurar que “hablar de expulsar a palestinos, sean o no miembros de Hamás, de su tierra, es absurdo y carece de sentido”, Badran adelantó que su organización no participará en la ceremonia formal para la firma del acuerdo de paz de Gaza en Egipto.

“No participaremos” en la firma oficial, declaró y añadió que Hamás intervino en las negociaciones sobre el alto al fuego principalmente a través de la mediación de Catar y Egipto.

Mientras que, sobre si cree que las conversaciones marcarán una senda para la fundación de un Estado palestino, Badran respondió: “No es importante si se logrará en un futuro próximo o no. Lo importante es que el mundo se dé cuenta de que la cuestión palestina no puede ignorarse”.

“Si no conseguimos nuestro derecho a establecer nuestro Estado durante esta próxima fase, no habrá estabilidad en esta región, y el pueblo palestino continuará y persistirá en su lucha y resistencia por todos los medios y formas hasta que se logre este objetivo fundamental”, afirmó.