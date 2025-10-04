Automovilista se venga y atropella a asaltantes: video

GENERANDO AUDIO...

Automovilista toma venganza contra ladrones. Foto: Getty/Ilustrativa

Un intento de asalto en las calles de Guayaquil, Ecuador, terminó de forma inesperada cuando el automovilista afectado decidió vengarse y embistió a los ladrones que minutos antes lo habían despojado de sus pertenencias.

Los hechos quedaron registrados en cámaras de videovigilancia y rápidamente se volvieron virales en redes sociales, donde las imágenes han generado debate entre usuarios.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

El asalto y la persecución

De acuerdo con los reportes, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a un conductor de camioneta para despojarlo de sus pertenencias. Tras consumar el robo, los sujetos intentaron huir, pero fueron seguidos de cerca por la víctima.

En lugar de llamar a las autoridades, el automovilista aceleró su vehículo y embistió directamente a los ladrones cuando éstos circulaban junto a la banqueta. El impacto los lanzó contra un poste y la fachada de varias viviendas.

Todo quedó grabado

El video muestra el momento en que la camioneta arrolla a los asaltantes a gran velocidad. La fuerza del golpe también ocasionó que el vehículo del afectado se impactara contra un auto estacionado.

Vecinos de la zona comenzaron a acercarse al sitio al ver lo ocurrido, mientras que los ladrones permanecían inmóviles tras el choque.

Reportes locales señalan que el conductor de la camioneta decidió huir del lugar después de embestir a los delincuentes. Hasta el momento no hay información oficial sobre alguna investigación de las autoridades en Ecuador.

Reacciones en redes sociales

Las imágenes no tardaron en difundirse y miles de internautas aplaudieron la acción del automovilista. Entre los comentarios se leen frases como:

“Un aplauso al conductor”

“Héroe”

“Así se hace”

“Dos plagas menos para el mundo”

“Hermoso y sublime”

El caso ha desatado discusión en línea sobre la forma en que la víctima respondió al delito.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]