Avión Boeing 777 no logra aterrizar debido a fuertes vientos en Londres.

Los pasajeros de un Boeing 777 vivieron momentos de angustia luego de que el avión de British Airways no logró aterrizar en un aeropuerto, debido a fuertes vientos, en Londres.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento en el que un avión de British Airways intenta realizar un aterrizaje.

A British Airways 777 plane does a go-around Heathrow Airport after strong winds halt it from landing pic.twitter.com/83UfOV4OPe