Interrumpen vuelo en Francia por pasajero que quiso entrar a cabina

| 10:17 | Sergio Iván González | AFP
Vuelo de Francia a Portugal interrumpido por pasajero. Foto: AFP

Un vuelo de Easyjet que cubría la ruta Lyon-Oporto tuvo que regresar a tierra en Francia el viernes poco después del despegue, luego de que un pasajero intentara ingresar por la fuerza a la cabina del avión. El incidente fue confirmado por la aerolínea y la policía francesa este sábado.

Avión regresó a Lyon tras incidente con pasajero

El incidente ocurrió apenas minutos después de que la nave despegara de Lyon, con destino a Oporto, Portugal. El pasajero, descrito como un hombre de 26 años y ciudadano portugués, fue sometido por otros pasajeros hasta que el avión aterrizó nuevamente en Lyon.

“El vuelo EJU4429 de Lyon a Oporto regresó a Lyon poco después del despegue debido al comportamiento de un pasajero a bordo”, indicó Easyjet en un comunicado oficial.

La aerolínea agregó que, tras la intervención de la policía y la remoción del pasajero, el vuelo continuó su trayecto hacia Oporto.

Condición del pasajero y acciones de seguridad

La policía francesa informó que el hombre presentaba mareos y delirios, por lo que fue ingresado en un hospital local para recibir atención médica. No se reportaron heridos entre los demás pasajeros.

