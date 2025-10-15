GENERANDO AUDIO...

El avión del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, realizó un aterrizaje no programado en el Reino Unido este miércoles, luego de detectarse una grieta en el parabrisas de la aeronave, informó el Pentágono.

De acuerdo con la versión oficial, el aterrizaje se realizó de forma controlada y siguiendo los procedimientos de seguridad estándar. “El avión aterrizó según los procedimientos estándar y todos a bordo, incluido el secretario Hegseth, están a salvo”, señaló el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en la red social X.

Aterrizaje de precaución y sin heridos

El incidente ocurrió cuando Hegseth regresaba de un breve viaje a Bruselas, Bélgica, donde había participado en encuentros con representantes de la OTAN. Durante el trayecto sobre el Atlántico Norte, la tripulación detectó la fisura en el parabrisas, lo que motivó la decisión de desviar el vuelo hacia Reino Unido por seguridad.

El Pentágono confirmó que no hubo heridos ni daños mayores, y que la decisión de aterrizar fue una medida preventiva para evitar riesgos en la cabina por posibles variaciones de presión o temperatura.

Avión emite señal 7700: ¿qué significa?

El código 7700 es una alerta que los pilotos envían cuando enfrentan una emergencia general a bordo, sin especificar la causa. Puede representar una falla en el motor, un incendio, problemas médicos graves o cualquier situación que ponga en riesgo el vuelo.

Tras emitir la señal, el avión cambió su ruta hacia el Reino Unido, donde se espera que realice un aterrizaje de precaución. Hasta el momento, no se han reportado lesiones ni daños mayores, y las autoridades aeronáuticas monitorean su descenso