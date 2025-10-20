GENERANDO AUDIO...

Avión termina en el mar en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Foto: Reuters.

Un avión de carga que volaba desde Dubái se salió de la pista y cayó al mar durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, informaron autoridades aeroportuarias.

El trágico accidente, acontecido durante la madrugada de este lunes, dejó un saldo de dos personas muertas y cuatro lesionadas, de acuerdo con medios locales.

Avión se accidenta en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong

El Aeropuerto Internacional de Hong Kong confirmó que el accidente ocurrió alrededor de las 3:50 de la madrugada, hora local, del lunes (19:50 GMT del domingo), cuando la aeronave intentaba realizar un aterrizaje normal, esta derrapó y terminó por caer al mar, no sin antes colisionar contra un vehículo de servicio en tierra.

La pista norte fue cerrada después del incidente, mientras que las pistas sur y central continuaron operando con normalidad, según el comunicado oficial.

El aeropuerto indicó que la aeronave llevaba un número de vuelo de Emirates; sin embargo, la aerolínea no respondió a la solicitud de comentarios por parte de agencias internacionales sobre el accidente.

Así quedó el avión tras el accidente

Tras el accidente, la aeronave quedó naufragando en el mar, tal y como se muestran en videos que circulan en redes sociales.

Tripulantes rescatados y víctimas confirmadas

De acuerdo con la autoridad aeroportuaria, cuatro tripulantes fueron rescatados tras el accidente. También se informó que dos miembros del personal de tierra fueron alcanzados por la aeronave: uno fue rescatado con vida, mientras que otro fue reportado como desaparecido en un primer momento.

Posteriormente, el South China Morning Post citó a fuentes policiales que confirmaron la muerte de dos hombres que se encontraban en el vehículo terrestre involucrado en el incidente.

Avión accidentando en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong pertenecía a AirACT

El servicio de monitoreo aéreo Flightradar24 reportó que la aeronave siniestrada era un Boeing 747 de carga, operado por AirACT, una aerolínea turca que brinda servicios de transporte de mercancías a distintas aerolíneas internacionales.

Flightradar24 señaló que el avión se salió de la pista durante el aterrizaje y terminó en el mar, en una zona cercana a las instalaciones del aeropuerto. Hasta el momento, AirACT no ha emitido comentarios sobre el incidente.