La Franja de Gaza vive crisis de hambre. Foto: AFP

Una nueva tragedia se vive en Gaza, luego de que un balcón se desplomará sobre decenas personas que acudieron por ayuda humanitaria, la cual era lanzada desde las alturas a la Franja, territorio que vive una crisis de hambruna que ha cobrado la vida de varias personas, principalmente niños.

El momento del desplome quedó en video que rápidamente se viralizó en redes sociales. La grabación da cuenta de cómo, en segundos, la estructura terminó por vencerse, derribando a las personas que se encontraban sobre el balcón.

De acuerdo con las imágenes, algunas personas terminaron colgadas de parte de la estructura que se mantuvo en su sitio.

Hasta el momento se desconoce si tras el derrumbe del balcón se reportaron heridos o víctimas mortales.

Al desplome del balcón, se suma a la muerte de 20 personas tras accidentarse un camión de ayuda que se volcó sobre una multitud en ese territorio palestino asolado por la guerra.

“El camión se volcó cuando cientos de civiles aguardaban ayuda alimentaria en la zona de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza”, informó a la AFP el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Bassal.

La hambruna en Gaza

En la Franja de Gaza, al menos, 12 mil niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda, y las muertes relacionadas con el hambre están aumentando, afirmó la Organización Mundial de la Salud.

“En julio, casi 12 mil niños menores de 5 años fueron identificados con desnutrición aguda en Gaza, la cifra mensual más alta jamás registrada”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Al menos 99 personas han muerto, entre ellas 64 adultos y 35 niños, de los cuales 29 eran menores de 5 años, desde principios de este año hasta el 29 de julio.

Mientras que, entre junio y julio, el número de ingresos por desnutrición casi se duplicó -de 6 mil 344 a 11 mil 877-, según las últimas cifras de UNICEF disponibles.

Un observatorio mundial del hambre declaró que hay hambruna en la Franja de Gaza, con la propagación de la inanición, la muerte de niños por causas relacionadas con el hambre y el acceso humanitario gravemente restringido.