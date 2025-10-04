Bebidas alcohólicas adulteradas causan alertas en Brasil

GENERANDO AUDIO...

Brasil confirmó una muerte por bebidas adulteradas. Foto: AFP

El Ministerio de Salud de Brasil confirmó un fallecimiento y 11 casos de intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, un químico industrial tóxico cuya ingesta puede ser mortal. Las autoridades investigan otras 11 muertes y 102 casos sospechosos en distintas regiones del país.

La mayoría de los incidentes se registraron en Sao Paulo, el estado más poblado, aunque también hay reportes en Brasilia y otras entidades. Las víctimas han presentado cuadros graves, como coma e incluso pérdida de la visión tras consumir destilados en bares de la capital paulista.

Autoridades emiten recomendaciones por bebidas adulteradas

El ministro de Salud, Alexandre Padilha, pidió a la población evitar el consumo de vodka, gin, whisky o cachaça, bebidas que se han identificado como las más vulnerables a adulteración. En tanto, el gobierno federal habilitó una “sala de situación” para atender la crisis y coordinar con hospitales y laboratorios.

La Policía Federal abrió una investigación para rastrear el origen del metanol detectado en las bebidas. No se descarta un posible vínculo con el crimen organizado y la distribución ilegal de destilados en bares y restaurantes.

Las autoridades gestionan el abasto de etanol farmacéutico y la importación de fomepizol, un antídoto que no se produce en el país. El objetivo es distribuirlo en hospitales para el tratamiento inmediato de intoxicados.

Impacto en bares y consumidores

Restauranteros y dueños de bares en Sao Paulo reconocieron una caída en la venta de destilados. Algunos establecimientos optaron por suspender la venta de tragos con alcohol fuerte hasta que se esclarezca la situación.

Mientras tanto, consumidores en playas de Rio de Janeiro y zonas turísticas expresaron desconfianza. Aunque en esa ciudad no se han reportado casos, la preferencia por cerveza ha aumentado al considerarse más difícil de adulterar.

¿Qué es el metanol?

El metanol es un alcohol industrial utilizado en solventes y combustibles. Su consumo puede provocar daños en hígado y sistema nervioso, además de ceguera y la muerte. Su peligrosidad radica en que es inodoro e insípido, lo que impide identificarlo fácilmente al mezclarlo en bebidas.

