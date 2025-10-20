GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El candidato Rodrigo Paz fue elegido como nuevo presidente de Bolivia, tras vencer en el balotaje del domingo al exmandatario de derecha Jorge Quiroga, con el 54.5% de los votos, según los resultados oficiales preliminares con más del 97% de las actas contabilizadas.

Con esta victoria, Paz pone fin a dos décadas de gobiernos socialistas encabezados por el expresidente Evo Morales, marcando un giro político hacia la derecha moderada en el país sudamericano.

Un moderado que evita etiquetas ideológicas

De 58 años, Rodrigo Paz se define como un hombre de consensos que busca “cambiar el sistema sin afectar a nadie”. Durante su campaña, evitó posicionarse en una sola corriente política y utilizó mensajes variados que iban desde el “Dios, familia, patria” hasta el lema “hasta la victoria siempre”, apelando a distintos sectores del electorado.

Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), el nuevo mandatario también es economista y ha ocupado cargos como diputado, alcalde y senador por el departamento de Tarija, región rica en gas y petróleo.

Una historia marcada por el exilio y la política

Rodrigo Paz nació el 22 de septiembre de 1967 en España, país del que también tiene nacionalidad. Pasó su infancia en Argentina, Chile, Perú, Venezuela y Panamá, debido al exilio político de su familia durante las dictaduras militares.

“En la lucha de mis padres por la democracia, hemos vivido en 10 países diferentes”, declaró en entrevista con AFP.

Esa experiencia moldeó su visión internacional, la cual retomó durante su campaña, recorriendo cientos de municipios en cinco años.

Capitalismo para todos: su proyecto de gobierno

El nuevo presidente propone un modelo de “capitalismo para todos”, con énfasis en la formalización de la economía, reducción del gasto público y apertura a la inversión privada.

También plantea reformas constitucionales que permitan atraer capital extranjero y modernizar el aparato productivo del país.

“No tengo por qué definirme, sino ofrecer al país una alternativa”, dijo en entrevista con CNN al ser cuestionado sobre su posición ideológica.

Acompañado por Edmand Lara, un ex policía e influencer como candidato a la vicepresidencia, Paz enfrentó críticas sobre su liderazgo. Sin embargo, su mensaje conciliador y su promesa de renovación lograron captar apoyo entre votantes moderados.

Un cambio político en el horizonte boliviano

La victoria de Rodrigo Paz representa un punto de inflexión tras 20 años de gobiernos vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS). Su llegada al poder con el Partido Demócrata Cristiano marca el retorno de una figura de centro-derecha con raíces familiares en la historia política del país.

“Yo espero entrar a gobernar, tomar las decisiones adecuadas. Y no a la reelección, que venga otro”, declaró a la AFP, dejando claro que no busca perpetuarse en el poder.