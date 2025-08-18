Bolivia tendrá segunda vuelta electoral de derechas entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge Quiroga

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El candidato opositor Rodrigo Paz Pereira dio la sorpresa al encabezar la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Bolivia, con más de un 30 % de los votos, según los datos preliminares, con casi el 92 por ciento escrutado.

De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo cerca del 32 % de apoyos, y se disputará la ronda final de los comicios con el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, aspirante por Alianza Libre, que le sigue con un 27 % de los votos.

En tercer lugar, quedó con algo más del 20 %, Samuel Doria, que concurría a estas elecciones con Alianza Unidad, y que ya anunció que apoyará a Paz Pereira en la segunda vuelta, prevista para el próximo 19 de octubre.

“A lo largo de la campaña dije que, si yo no entraba a la segunda vuelta, iba a apoyar quien llegara primero si este no era del (Movimiento al Socialismo) MAS. Ese candidato es Rodrigo Paz y mantengo mi palabra”, señaló durante una conferencia en la que asumió su derrota y se comprometió a respaldar “toda iniciativa que ayude al país a salir de la crisis”.

El cuadro se completa con Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular; y Manfred Reyes Villa, de APB – Súmate; con 8 y un casi 7 %, respectivamente, mientras que se confirma la estrepitosa caída del MAS con apenas un 3 % de los apoyos que recibió el exministro y candidato respaldado por el presidente Luis Arce, Eduardo del Castillo.

Por su parte, Johnny Fernández, por La Fuerza del Pueblo; y Pavel Aracena, con la formación Libertad y Progreso-ADN, han cosechado ambos un 1.6 por ciento de votos.

Más de 7.9 millones de ciudadanos estaban convocados este domingo a las urnas, en unos comicios que marcan un punto de inflexión político en un país dominado desde hace casi dos décadas por el MAS que en su día lanzó el expresidente Evo Morales y que ha quedado roto por las luchas fratricidas.