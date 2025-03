Bombardeo con drones en la Franja de Gaza mata a periodista

Un periodista que trabajaba para Al Jazeera murió en un bombardeo israelí que apuntó a su vehículo en el norte de la Franja de Gaza, anunció este lunes la cadena catarí.

Hossam Shabat trabajaba para Al Jazeera Mubasher, el servicio en árabe de transmisión en directo, indicó la cadena.

La Defensa Civil del territorio palestino confirmó la muerte de Shabat y de Mohamed Mansur, un reportero de la televisión de la Yihad Islámica, Palestine Today, en otro bombardeo en el sur de Gaza.

Según esta agencia palestina, el auto de Shabat fue alcanzado por un bombardeo con drones cuando estaba en una gasolinera de Beit Lahia, en el norte del territorio.

El Sindicato de Periodistas Palestinos denunció “una nueva masacre contra periodistas” y “un crimen de guerra” que busca “aterrorizar a todos aquellos que transmiten el mensaje de la libertad de expresión”.

Más de 206 periodistas y empleados de medios de comunicación han sido asesinados desde el inicio de la guerra en Gaza que estalló después del sangriento ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, según cifras del Sindicato de Periodistas Palestinos.

El pasado domingo 23 de marzo, un reportero de la cadena Al Jazeera se convirtió en noticia al captar en vivo el bombardeo de Israel al hospital Naser de Jan Yunis, en la Franja de Gaza, apareciendo a cuadro la explosión que mató a Ismail Barhoum, miembro del buró político de Hamás.

Israel lanzó una ofensiva al sur de Gaza, que incluyó el bombardeo al hospital Naser, en Jan Yunis, que dejó al menos un muerto, y que acabó con dos meses de relativa calma, dejando desde el martes 675 muertos.

