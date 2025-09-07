Bombardeo de Rusia alcanza la sede del Gobierno de Ucrania, dejando 2 muertos y 17 heridos

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP / Official Telegram channel of Ukrainian Prime Minister Yulia Svyrydenko

Al menos dos ucranianos perdieron la vida y otros 17 resultaron heridos este domingo después de que el Ejército de Rusia bombardeó la capital de Ucrania, Kiev, provocando un incendio en la sede del Gobierno ucraniano que ha sido alcanzada por el ataque.

“En el distrito de Svyatoshyn (Kiev), según información preliminar, murieron dos personas: una mujer joven y un niño menor de un año”, informó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

El jefe de la Administración Militar de la localidad, Timur Tkachenko, confirmó el incendio en la sede gubernamental situada en el distrito Pechersk, en el centro de la ciudad, por primera vez desde el inicio de la guerra. Efectivos de bomberos trabajan para sofocar el fuego.

“Esta noche, Rusia llevó a cabo otro ataque masivo contra Ucrania. Sí, por primera vez, el edificio gubernamental, el tejado y los pisos superiores resultaron dañados debido a un ataque enemigo”, sostuvo la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, en un mensaje emitido en Telegram.

Estas declaraciones han ido acompañadas de varias fotografías en las que se observan llamas y humo saliendo de múltiples estancias situadas en las partes más altas del edificio.

“El mundo debe responder a esta destrucción no solo con palabras, sino con hechos. Necesitamos reforzar la presión de las sanciones, principalmente contra el petróleo y el gas rusos. Necesitamos nuevas restricciones que afecten a la maquinaria militar del Kremlin”, aseveró la política ucraniana.

Varios bloques de pisos fueron bombardeados a lo largo de la noche por drones rusos, provocando incendios y el desprendimiento de escombros, lo que ha dejado un balance de dos víctimas mortales y 17 heridos, entre ellos una mujer embarazada, de los que siete han tenido que ser hospitalizados.

A últimas horas del sábado, Klitschko advirtió a la población que se mantuviera a salvo ante la amenaza de bombardeos. “Activada otra vez la defensa antiaérea de la capital. ¡Permanezcan en los refugios!”, sostuvo.

Los servicios de bomberos y rescatistas trabajan en la zona para atender a los afectados y acabar con los focos de fuego que también se han desatado en varios vehículos.

Asimismo, el jefe de la región rusa de Voronezh, Alexander Gusev, ha confirmado ataques de las fuerzas ucranianas en la zona que han resultado en un hombre herido por el desprendimiento de restos de un dron. En total, ha cifrado en seis los drones interceptados por las autoridades rusas en la región.

Esta nueva ofensiva contra la ciudad de Kiev llega después de que al menos 15 personas resultaran heridas por ataques de drones rusos en Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, a última hora del sábado.