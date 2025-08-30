GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Al menos siete personas murieron y decenas resultaron heridas este sábado 30 de agosto tras un ataque israelí en Ciudad de Gaza, según reportes de los servicios médicos locales. Entre los afectados hay varios niños.

Rescatistas trabajaron para sacar a víctimas de los escombros de un edificio alcanzado por los bombardeos. Testigos reportaron escenas de caos y destrucción, con personas corriendo entre humo y polvo para escapar de las zonas atacadas.

Israel continúa con su plan para tomar el control de la Franja de Gaza, empezando por la ciudad principal, con el objetivo de destruir a Hamás tras casi 23 meses de conflicto. La ofensiva ha generado condena internacional por la crisis humanitaria y el hambre en la región.

Conoce el contexto del conflicto entre Israel y Gaza

El conflicto inició el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó comunidades israelíes, provocando la muerte de alrededor de 1,200 personas, según cifras oficiales de Israel, y el secuestro de unos 250 rehenes.

Desde entonces, la campaña militar israelí en Gaza ha dejado más de 63,000 muertos, principalmente civiles, de acuerdo con autoridades de salud locales.

La ONU y organismos internacionales han denunciado que la población en Gaza enfrenta hambre y desplazamiento masivo, mientras Israel avanza en su ofensiva para controlar la ciudad. El conflicto mantiene en riesgo a cientos de miles de habitantes, con constantes reportes de víctimas entre civiles.

La escalada en Ciudad de Gaza refleja el punto crítico de la guerra, con ataques que impactan directamente a familias y comunidades, mientras la presión internacional sobre Israel y Hamás se intensifica.

