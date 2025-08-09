GENERANDO AUDIO...

Choque entre camión y autobús deja 11 muertos en Brasil. Foto: Getty

Once personas murieron y otras 45 resultaron heridas tras un choque frontal entre un camión de carga y un autobús en el centro-oeste de Brasil, confirmaron las autoridades. El accidente, ocurrido la noche del viernes en la carretera BR-163, estremeció a la localidad de Lucas do Rio Verde, en el estado de Mato Grosso.

De acuerdo con la Policía Rodoviaria Federal (PRF), el autobús viajaba desde la capital estatal, Cuiabá, rumbo a Sinop, cuando impactó contra un camión que transportaba semillas de algodón. Las causas de la colisión aún son investigadas.

Víctimas y heridos de gravedad

El saldo inicial es de 11 personas fallecidas y 45 lesionadas. Según el reporte oficial, 11 de los heridos están en estado grave, 26 presentan lesiones moderadas y 8 leves. Todos fueron trasladados a hospitales de la región.

El conductor del camión sufrió heridas moderadas y se encuentra bajo observación médica. La empresa Rio Novo, propietaria del autobús, lamentó la tragedia y afirmó que su prioridad es atender a las víctimas y sus familias.

Carreteras con saldo rojo en Brasil

Los accidentes mortales en carreteras brasileñas son frecuentes, en parte por las largas distancias y el alto tránsito de transporte pesado. El domingo pasado, ocho personas murieron en un choque múltiple en Minas Gerais. En mayo, otro accidente frontal en el mismo estado dejó nueve muertos y 10 heridos.

