Cae el “estafador de Tinder”: Simon Leviev; su caso se hizo famoso en Netflix

El Ministerio del Interior de Georgia confirmó la detención de Shimon Yehuda Hayut, más conocido como Simon Leviev, quien se hizo famoso tras el documental de Netflix El estafador de Tinder.

El hombre de 34 años fue arrestado el domingo en el aeropuerto internacional de Batumi, al suroeste del país, mediante una ficha roja emitida por la Interpol. Hasta ahora no se ha precisado qué país solicitó su captura.

El fraude bajo el apellido Leviev

Entre 2017 y 2019, Hayut se hizo pasar en Tinder por el supuesto hijo del magnate de diamantes Lev Leviev, estafando a varias mujeres por un monto estimado en 7.4 millones de libras esterlinas.

De acuerdo con reportes y testimonios, el estafador organizaba citas lujosas con aviones privados y guardaespaldas falsos para ganarse la confianza de sus víctimas. Posteriormente, les pedía abrir tarjetas de crédito a su nombre bajo el argumento de que la suya había sido bloqueada.

El documental de Netflix que expuso al “estafador de Tinder”

El documental El estafador de Tinder, estrenado en 2022 en Netflix, narró cómo Hayut usó esa identidad falsa para construir relaciones sentimentales que derivaron en estafas millonarias.

En la producción aparecen mujeres que relatan cómo perdieron cientos de miles de dólares. Una de ellas, Cecilie Fjellhøy, contó que le entregó más de 270 mil dólares después de una primera cita en un avión privado.

Otra víctima, Iren Tranov, presentó en 2024 una demanda en Israel reclamando 414 mil shekels (91 mil libras esterlinas), de los cuales más de 144 mil shekels correspondían a préstamos que nunca recuperó.

Antecedentes judiciales de Hayut

No es la primera vez que Shimon Hayut enfrenta a la justicia. Según reportes, en 2019 fue declarado culpable de fraude, falsificación y robo tras ser extraditado a Israel desde Grecia. Recibió una condena de 15 meses de prisión, de los cuales cumplió solo cinco debido a la pandemia de COVID-19.

Además, fue obligado a pagar 35 mil libras esterlinas en compensación a víctimas y una multa de 4 mil 600 libras esterlinas por portar un pasaporte falso.

Pese a ello, tras salir de prisión se presentó públicamente como empresario exitoso, negando ser un impostor y asegurando que había construido su fortuna a través de bitcoin.

