¡Termina horario de verano en EU! Deberán ajustar el reloj

Habrá cambio de horario EU el 5 de noviembre. Foto: Getty

En Estados Unidos (EU), el horario de verano llegará a su fin el próximo domingo 5 de noviembre, por lo que la población tendrá que un cambio de horario y un ajuste a su reloj. Y Unotv.com te da todos los detalles.

¿Se atrasa o se adelanta? Así es el cambio de horario en EU

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés), el horario de verano, que inició el pasado 12 de marzo, culminará el 5 de noviembre a las 2 a.m. (hora local).

En la página oficial explicaron que se restará una hora en el cambio de horario de Estados Unidos.

“Termina a las 2:00 a.m. del primer domingo de noviembre (a las 2 a.m. la hora local se repite a la 1 a.m. y esa hora se repite, por lo que hay una hora extra en ese día)”, detalla el portal.

Para el cambio de horario de Estados Unidos, las autoridades destacan que la mayoría de los objetos digitales tienen la actualización para hacer el ajuste de horas de manera automática.

“No debería haber ningún problema si su sistema operativo tiene las últimas actualizaciones. Todos los servicios de tiempo NIST transmitidos Tiempo Universal Coordinado (UTC). Correcciones para su huso horario local y para el horario de verano son proporcionados por el sistema operativo de su computadora. Por lo tanto, es importante que tenga las últimas actualizaciones de software para su sistema operativo”.

El fin del horario de verano en Estados Unidos coincidirá, también, con el cambio de horario estacional en los municipios fronterizos en territorio mexicano.

El horario de verano en Estados Unidos

En el sitio del NIST explican que fue introducido formalmente en los Estados Unidos en 1918, y en 2007 tuvo algunos cambios en sus reglas de aplicación, y destaca que con él se busca un “efecto de crear más horas iluminadas por el sol por la noche durante los meses en los que el clima es el más cálido”.

Aunque el horario de verano no está vigente en todas las zonas del país, explicó el sitio oficial de NIST.