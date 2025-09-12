Camión fuera de control atropella a devotos y mata a 8 en India

Camión embiste a devotos en India
El camión de carga perdió el control. Foto: Getty Images/Ilustrativa.

Varias personas en la India fueron embestidas por un camión de carga que perdió el control durante una celebración religiosa, dejando un saldo de al menos 8 personas muertas y más de 20 heridos.

Graban momento exacto en que camión embiste a devotos en India

Uno de los asistentes a la procesión religiosa grabó el momento exacto en que la unidad entra a la zona donde se encontraban decenas de devotos.

Al momento que se percatan del incidente, varios empiezan a gritar y otras tratan de ponerse a salvo, pero muchos terminan atropellados.

Al final, el camión de carga termina deteniéndose, aparentemente al impactar con una estructura.

8 muertos y más de 20 heridos

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:45 horas (tiempo local) de este viernes 12 de septiembre, dejando un saldo de 8 personas fallecidas y más de 20 lesionados.

El accidente se dio durante la última jornada de las celebraciones religiosas a Ganesha Chaturthi, esto en una aldea del distrito de Hassan, en el estado de Karnataka, India.

El transporte de carga al parecer procedía de Arakalagudu, cuando perdió el control y se estrelló contra los devotos.

Indemnización a familias de fallecidos

La Oficina del Primer Ministro del estado de Karnataka lamentó los hechos e informó que el gobierno proporcionará una indemnización de 500 mil rupias (poco más de 100 pesos) a cada una de las familias de los fallecidos.

“El gobierno asumirá los gastos de tratamiento de los heridos en el incidente”, agregó.

