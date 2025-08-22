GENERANDO AUDIO...

Canadá elimina aranceles a productos del T-MEC. Getty Images

Canadá eliminará aranceles a los productos de Estados Unidos que cumplan con lo establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó este viernes el primer ministro Mark Carney.

La decisión se aplicará a partir del 1 de septiembre de 2025, con lo que Ottawa equiparará los gravámenes a los niveles vigentes en Washington. La medida responde a las exenciones otorgadas a principios de mes por el gobierno estadounidense a los productos canadienses.

[PUEDES LEER TAMBIÉN:Empresarios mexicanos alistan misión a Washington por aranceles]

Eliminación de aranceles bajo el T-MEC

Durante una conferencia de prensa, Carney detalló que la eliminación de aranceles está alineada con el marco jurídico del T-MEC y busca mantener condiciones equitativas de comercio entre ambos países.

El anuncio ocurre en un contexto en el que Canadá y Estados Unidos han intensificado sus negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial más amplio, que incluya no sólo reducciones arancelarias sino también nuevas disposiciones en materia de inversión y cadenas de suministro.

Coordinación con Estados Unidos

El primer ministro canadiense realizó este anuncio un día después de sostener una llamada con el presidente de EE. UU., Donald Trump, en la que abordaron la relación bilateral y la importancia de consolidar el cumplimiento del T-MEC.

El retiro de aranceles por parte de Canadá busca reforzar la reciprocidad en materia comercial, luego de que la administración estadounidense concediera exenciones arancelarias a exportaciones canadienses al inicio de agosto.

Impacto en la relación bilateral

Con esta decisión, ambos países ajustan sus políticas arancelarias en el marco del T-MEC, lo que podría facilitar las negociaciones en curso para un pacto más amplio. El retiro de los aranceles aplicará únicamente a los productos estadounidenses que cumplan con las reglas de origen y demás disposiciones del tratado.

El anuncio fue recibido como parte de los esfuerzos de ambos gobiernos para mantener el libre comercio en América del Norte y dar continuidad a los compromisos adquiridos en el marco del tratado trilateral con México.

[ANTES DE IRTE, LEE: Aranceles de Trump sacuden bolsas del mundo]