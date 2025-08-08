GENERANDO AUDIO...

Mark Carney, primer ministro de Canadá. Foto: AFP.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, busca restablecer la relación con México tras las tensiones derivadas de desacuerdos sobre el acuerdo comercial trilateral con Estados Unidos. Las fricciones surgieron a finales del año pasado cuando funcionarios canadienses sugirieron negociar un pacto solo con el gobierno estadounidense.

En julio, Carney contactó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para elogiar un obsequio artesanal que ella le había entregado y manifestó su intención de visitar México. Este gesto forma parte de una estrategia para recomponer los lazos bilaterales y preservar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde 2020.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Origen de las tensiones entre México y Canadá

La relación se deterioró después de que el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau considerara un acuerdo bilateral con Estados Unidos, lo que provocó que altos funcionarios mexicanos suspendieran el diálogo con Canadá.

En noviembre, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, calificó como ofensivas las comparaciones entre Canadá y México, lo que incrementó las fricciones. Posteriormente, Trudeau viajó a Mar-a-Lago para reunirse con Trump sin notificar a México, lo que fue interpretado como una exclusión estratégica.

Impacto de los aranceles y el papel de Trump

La semana pasada, Trump otorgó a México una prórroga de 90 días antes de aplicar nuevos aranceles, manteniéndolos en 25%, mientras que a Canadá los incrementó al 35%. Esta situación dejó a Canadá en desventaja y motivó una ofensiva diplomática para mejorar su relación con México y proteger el T-MEC.

El tratado sigue resguardando exportaciones clave de ambos países hacia Estados Unidos frente a los aranceles adicionales.

Acciones diplomáticas recientes

El ministro de Asuntos Exteriores y el ministro de Finanzas de Canadá viajaron a México para reunirse con altos funcionarios, mientras Carney declaró que “es importante preservar” el acuerdo trilateral.

En redes sociales, Sheinbaum confirmó que ambos países están fortaleciendo su relación bilateral. A pesar de las diferencias históricas, la mandataria ha reiterado su compromiso con la renovación del T-MEC, que expirará automáticamente en 2036 si no se ratifica antes.

Importancia estratégica del T-MEC para México y Canadá

Expertos comerciales señalan que la cooperación entre México y Canadá es clave para mantener un frente común frente a Estados Unidos. El exnegociador comercial mexicano Juan Carlos Baker advirtió que negociar individualmente con Washington podría favorecer a Estados Unidos debido a la asimetría económica.

Funcionarios mexicanos también han rechazado la idea de un acuerdo bilateral exclusivo con Estados Unidos, propuesta por el secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick.