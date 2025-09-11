GENERANDO AUDIO...

FOTO: UNO TV

Venezuela activó la madrugada del jueves una operación militar de “resistencia” ante lo que ha calificado como una “amenaza” de Estados Unidos por su movilización de tropas al Caribe.

El presidente Nicolás Maduro encabezó la operación Independencia 200 en 284 “frentes de batalla” en todo el país. No precisó el número de tropas desplegadas.

Mensaje de Maduro

“Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano, jamás de los jamases”, dijo Maduro desde una comunidad ubicada entre Caracas y la ciudad costera La Guaira.

“Este pueblo no está huérfano, este pueblo no está solo”, señaló en un acto transmitido por televisión. “Si tenemos que volver a combatir, combatiremos por la libertad de nuestra patria grande”.

“Toda la fuerza militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su capacidad de fuego (está) ocupando posiciones, fijando posiciones, defendiendo posiciones, fijando planes“, añadió.

Contexto del despliegue

Estados Unidos desplegó en las últimas semanas ocho buques al Caribe sur para lo que ha definido como maniobras contra el narcotráfico internacional. No ha planteado oficialmente una acción directa contra Venezuela, aunque Maduro denuncia un “asedio”.

La tensión escaló después de que fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha con un misil y mataron a 11 “narcoterroristas“, según el presidente Donald Trump, que habían zarpado de costas venezolanas.

Venezuela respondió sobrevolando uno de los buques estadounidenses con un caza. Trump amenazó con derribar cualquier amenaza y desplegó poder aéreo en Puerto Rico.

Llamado al diálogo y defensa

Maduro bajó el tono y llamó al diálogo la semana pasada. Antes, convocó a los ciudadanos a alistarse en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles con alta carga ideológica.

“Venezuela no agrede a nadie, pero no acepta amenazas de agresión“, dijo al ordenar el inicio del despliegue de la operación “dentro del concepto de defensa integral de la nación, dentro del concepto de la resistencia activa del pueblo y dentro del concepto de una ofensiva permanente de todo el país“.

Alcance de la operación

El despliegue abarca instalaciones petroleras, de servicios públicos, aeropuertos y puntos de frontera, según la información oficial.