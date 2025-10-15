Cárteles de México y Colombia se infiltran en el ejército ucraniano, según The Telegraph

GENERANDO AUDIO...

De acuerdo con una investigación publicada por The Telegraph, integrantes de cárteles de la droga de México y Colombia se habrían infiltrado en el ejército ucraniano, específicamente en la Legión Internacional, con el objetivo de aprender tácticas de guerra con drones. El medio británico señala que los grupos criminales buscan adquirir habilidades en el uso de drones kamikaze FPV, tecnología que después aplicarían en sus enfrentamientos en América Latina.

Según el reportaje firmado por Colin Freeman, algunos de los presuntos infiltrados fueron detectados en una academia militar de Ucrania conocida como Kill House Academy, donde se entrenan pilotos de vehículos aéreos no tripulados. Uno de los casos señalados es el de un exsoldado mexicano identificado con el alias “Águila 7”, quien pertenecía al cártel de Los Zetas y habría sido enviado para capacitarse en operaciones con drones.

Cárteles usan la guerra de Ucrania como escuela de drones

Las autoridades de inteligencia de México habrían alertado a sus homólogos ucranianos sobre la presencia de sicarios de los cárteles dentro de unidades de voluntarios extranjeros. De acuerdo con The Telegraph, el objetivo de los grupos criminales es aprovechar la limitada capacidad de Ucrania para verificar los antecedentes de reclutas extranjeros, ingresando así sin mayores filtros a la Legión Internacional.

El informe también menciona que varios excombatientes de las FARC colombianas, con experiencia en tráfico de cocaína, habrían viajado al país europeo con fines similares. La investigación estima que miles de latinoamericanos, en su mayoría colombianos, se han unido a las fuerzas ucranianas desde 2022, muchos motivados por los sueldos de hasta 3 mil dólares mensuales, cifra superior a lo que ganarían en sus países.

Crece la militarización del narco en América Latina

The Telegraph detalla que los cárteles mexicanos, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya están aplicando la tecnología de drones aprendida en Ucrania. Videos recientes muestran a sicarios utilizando drones con fibra óptica capaces de evadir interferencias, una innovación originada en el frente ucraniano.

La nota agrega que esta tendencia ha generado preocupación internacional, pues los grupos delictivos no solo estarían militarizando sus operaciones, sino también exportando y adaptando tácticas de guerra moderna. Analistas citados por The Telegraph advirtieron que el conflicto en Ucrania se ha convertido en una “plataforma global de entrenamiento” para organizaciones criminales.

Mientras tanto, tanto México como Colombia enfrentan presión de Estados Unidos para intensificar la lucha contra los cárteles, luego de que el expresidente Donald Trump propusiera clasificarlos como grupos narco-terroristas debido a su creciente poder militar.

