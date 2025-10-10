GENERANDO AUDIO...

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela. Foto: AFP.

María Corina Machado, líder opositora venezolana, fue galardonada este viernes 10 de octubre con el Premio Nobel de la Paz “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

La decisión del Comité Noruego del Nobel, quien otorga dicha distinción, ha generado una ola de reacciones a nivel mundial, desde quienes destacan el nombramiento a Machado hasta los que lo cuestionan.

Casa Blanca y Vladimir Putin cuestionan Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

La Casa Blanca criticó que el comité del premio Nobel puso la política por encima de la paz al otorgar a María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz en lugar del presidente Donald Trump.

El director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, sostuvo que, a pesar de la decisión, “el presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, también cuestionó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, no haya recibido el galardón al asegurar que hace mucho para solucionar los conflictos de la actualidad.

“No soy yo el que decide si el actual presidente de Estados Unidos merece o no un premio Nobel, pero él (Trump) realmente hace mucho para la solución de crisis complejas y que duran durante décadas”, dijo Putin en conferencia de prensa desde la ciudad de Dusambé en Tayikistán.

Agregó que Trump trabaja incansablemente “para lograr la paz y resolver situaciones internacionales complejas. El ejemplo más claro es la situación en Medio Oriente”.

Puntualizó, además, que hay casos en los que el comité ha galardonado con el Premio Nobel de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz, decisiones que, consideró, dañan el prestigio del premio.

Reacciones por el nombramiento de María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, fue cuestionada en su conferencia mañanera sobre en al menos dos ocasiones sobre el tema; sin embargo, la mandataria federal prefirió no emitir comentarios al respecto.

Entre las felicitaciones a Machado estuvo la de Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano y excandidato presidencial, quien manifestó que el reconocimiento es “a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también se sumó. Destacó la valentía y el compromiso de María Corina Machado a favor de la democracia y la libertad en Venezuela.

De igual forma, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, celebró el triunfo de Machado al asegurar que el premio honra no sólo su coraje y convicción, sino a cada voz que se niega a ser silenciada.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, felicitó a María Corina, a quien destacó por los años luchando incansablemente por la libertad y el Estado de derecho en Venezuela.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no dudó en pronunciarse en reconocer el nombramiento de Machado como Premio Nobel de la Paz. Espera de ella, indicó, que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz.

Juan Manuel Santos e Iván Duque, ambos expresidente colombianos, enviaron sus respectivas felicitaciones a María Corina Machado. Reconocieron su valentía y perseverancia en su lucha por la libertad y la paz de Venezuela, así como su lucha por el retorno de la democracia del pueblo venezolano.

El presidente de Argentina, Javier Milei, manifestó que Machado es una muestra de inspiración “por su lucha contra la narcodictadura de Venezuela”.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, indicó que el galardón a Machado es un reconocimiento a su lucha pacífica al frente de un pueblo que lucha por su libertad.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del portavoz de la comisión de Derechos Humanos, Thameen Al-Kheetan, manifestó que el reconocimiento a María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz demuestra las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano.

