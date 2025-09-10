Casi 300 detenidos en protestas y bloqueos contra el Gobierno en Francia; videos

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Las fuerzas de seguridad de Francia detuvieron a casi 300 personas durante la jornada de movilizaciones y bloqueos convocada este miércoles 10 de septiembre en distintas ciudades del país. El Ministerio del Interior informó además de más de 150 bloqueos en carreteras, centros educativos y transporte público.

El balance preliminar, difundido hasta las 13:00 horas, señala que cuatro agentes resultaron heridos, aunque de forma leve. Según las autoridades, las protestas han tenido especial impacto en París y su área metropolitana, donde se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad.

Aumentan los detenidos y bloqueos en Francia

El ministro del Interior en funciones, Bruno Retailleau, calificó los bloqueos como “inaceptables” al considerar que los manifestantes convierten a los ciudadanos en “rehenes”. Aseguró también que la movilización fue “acaparada por la extrema izquierda”.

Por su parte, el ex candidato presidencial de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, acusó a Retailleau de alentar “provocaciones” y pidió a los manifestantes mantener la calma y estar atentos a las acciones de la policía.

Contexto político y reacciones

Las autoridades estimaban la participación de unas 100 mil personas, frente a un despliegue de 80 mil policías y gendarmes en todo el país. La protesta se da en medio de la crisis política generada tras la caída del Gobierno de François Bayrou, que perdió una moción de confianza.

En su lugar, el presidente Emmanuel Macron nombró como primer ministro al exministro de Defensa, Sébastian Lecornu, lo que encendió críticas de la oposición. Lecornu prometió cambios de “fondo” y “forma” para tender puentes con los partidos contrarios al oficialismo.

Oposición prepara nuevas acciones

El coordinador nacional de LFI, Manuel Bompard, anunció que su partido impulsará una moción de censura contra el nuevo Gobierno. Mientras tanto, el líder socialista Olivier Faure pidió a Lecornu dejar de usar el artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar leyes sin votación parlamentaria.

El ambiente político en Francia sigue tenso, con la oposición de izquierda y derecha cuestionando las decisiones de Macron y advirtiendo que las protestas podrían continuar en los próximos días.