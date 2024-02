Infierno en Chile: incendios forestales dejan al menos 19 muertos; declaran estado de excepción

Este sábado se aplicó un toque de queda parcial en las zonas afectadas. Foto: AFP

En Chile, debido a los incendios forestales que azotan el centro y sur del país, incluidas zonas turísticas como Viña del Mar en Valparaíso y que han dejado al menos 19 muertos, autoridades declararon estado de excepción.

“Se ha declarado que entre las 8 de la mañana y mediodía, va a haber toque de queda”, anunció la ministra del Interior Carolina Tohá.

De la misma manera, este sábado se aplicó un toque de queda parcial para permitir la circulación de personas evacuadas y traslados de equipos de emergencia.

¿Qué más se sabe de los incendios forestales en Chile?

Este viernes, Gabriel Boric, presidente de Chile, decretó “el Estado de excepción por catástrofe para disponer de todos los recursos necesarios” para combatir los fuegos.

Boric convocó poco después de la media noche al Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) para ofrecer los primeros balances de daños y afectados por las llamas, que se propagaron con ferocidad en cuestión de horas en condiciones de calor extremo.

Bomberos y personal de servicios de emergencia luchan contra 10 focos que afectan, además de Valparaíso, a las regiones de O’Higgins -también en el centro del país- y Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos -en el sur-, indicaron las autoridades.

“Nunca había visto algo igual, esto es muy angustiante porque evacuamos la casa, pero no podemos avanzar, todos (las personas) intentan salir y es imposible moverse“, contó Yvonne Guzmán, administradora de 63 años, que dejó su casa en Quilpué, una comuna ubicada unos 90 km al noroeste de Santiago.

Casi seis horas después de evacuar bajo “una nube de cenizas“, Guzmán logró llegar donde un familiar en Limache, a unos 21 km de su casa. “Por la carretera, estaba lleno de focos de fuego”, describió.

¿Qué daños han dejado los incendios forestales en Chile?

Por el momento, no se han divulgado reportes de viviendas quemadas o el número de personas evacuadas.

Solo en Valparaíso, el fuego ha consumido más de 7 mil hectáreas en un incendio de “comportamiento extremo”, según la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

En La Estrella y Navidad, unos 200 km al suroeste de Santiago, otros fuegos descontrolados quemaron 27 viviendas, informaron las autoridades, lo que obligó a la evacuación de varios sectores poblados cercanos al balneario de surf Pichilemu.

Las montañas y colinas también arden al final de la Ruta 68, por donde miles de turistas salieron este viernes rumbo a las playas del Pacífico, según imágenes virales en redes sociales tomadas por la gente que quedó varada en las carreteras alternativas totalmente colapsadas.

Desde el miércoles, las temperaturas han rozado los 40ºC en la zona central de Chile, donde se encuentra Santiago, con lo que se disparó el riesgo de incendios.

El viernes en la tarde, el Ministerio de Transportes decidió un corte total de tránsito por “visibilidad reducida por humo” en la Ruta 68, que va de Santiago a Valparaíso y conduce al valle vitivinícola de Casablanca y al balneario de Viña del Mar.

¿Qué se sabe de los muertos por los incendios forestales en Chile?

Al menos 19 personas murieron en un solo sector de Viña del Mar, informó la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Son 19 personas fallecidas (…) todos los cuerpos fueron levantados“, dijo la ministra al advertir que el balance podía aumentar en las próximas horas.

Tohá agregó que 15 víctimas ya fueron identificadas. Este balance “es muy provisorio” porque aún no es posible ingresar a otras zonas también arrasadas por el fuego, dijo.

La ministra reportó, además, 92 incendios activos y 43 mil hectáreas quemadas

Al momento, de los fuegos activos, 29 están siendo combatidos por parte de cuerpos de emergencia y 40 controlados

“La prioridad está en los incendios de la Región de Valparaíso por su cercanía a zonas urbanas, ahí fundamentalmente tenemos varios incendios, pero dos son de mayor preocupación“, explicó Tohá.

La funcionaria detalló que uno es Complejo Las Tablas, con 6 mil 800 hectáreas, y el otro Lo Moscoso, en Quilpué, con mil 150 hectáreas.

El reporte oficial indicó que cuentan con 14 naves y cinco helicópteros trabajando en la zona de Valparaíso para combatir los incendios.

No se requieren más naves porque la zona “no es muy grande. Es muy densa, pero no muy extensa“, explicó Tohá al informar que una vez que se levante el toque de queda al mediodía del sábado mantendrán “perímetros de exclusión” para que no pueda transitar o ingresar personas ajenas a esos lugares quemados.

El director de la Conaf de Valparaíso, Leonard Möder, aseguró que el incendio forestal ocurrido en la reserva Lago Peñuelas, el mayor en este momento, comenzó con cuatro o cinco focos intencionales y que luego se extendió hacia Viña del Mar.

