China activa alerta naranja por fuertes vientos y cancela casi 700 vuelos

China enfrentó un sistema de fuertes vientos que llevó a la cancelación de casi 700 vuelos, la suspensión de servicios ferroviarios y el cierre de atracciones turísticas, informó la cadena estatal CCTV. El fenómeno llevó a la capital de China a activar la alerta naranja, el segundo nivel más alto, por primera vez en una década.

El sistema de vientos intensos tuvo su origen en una masa de aire frío proveniente de Mongolia, que se desplazó hacia el sureste, afectando amplias zonas del norte de China durante el viernes y el fin de semana, según la Administración Meteorológica de China. Se registraron ráfagas que tumbaron cerca de 300 árboles y causaron daños a 19 vehículos en Pekín.

Extreme winds hit Hebei, China, ahead of a powerful storm. A video from Zhangjiakou shows intense gusts as northern China braces for winds up to 150 km/h. Beijing issued its first orange gale warning in a decade. pic.twitter.com/O51g0KLRmO