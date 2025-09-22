GENERANDO AUDIO...

Residentes se preparan para el tifón Ragasa. Reuters

El supertifón Ragasa tocó tierra este lunes en el norte de Filipinas y avanza hacia el sur de China, donde la ciudad de Shenzhen prepara la evacuación de 400 mil personas como medida preventiva ante la magnitud del fenómeno meteorológico.

El tifón alcanzó la isla Calayán, en el archipiélago de Batanes o Babuyan, a las 15:00 horas locales (07:00 GMT), con vientos sostenidos de 215 km/h y ráfagas de hasta 295 km/h, de acuerdo con los servicios meteorológicos de Filipinas.

Filipinas: 10 mil evacuados por el supertifón Ragasa

En Filipinas, más de 10 mil personas fueron evacuadas en distintas provincias, mientras que escuelas y oficinas gubernamentales permanecieron cerradas en la capital Manila y en 29 provincias adicionales.

Autoridades de Cagayán reportaron fuertes vientos y la caída parcial del techo de una escuela en la isla de Calayán, que provocó un herido leve en un centro de evacuación cercano.

Los bomberos locales en Taiwán confirmaron evacuaciones en zonas montañosas de Pingtung ante la proximidad de Ragasa. El funcionario James Wu señaló que existe preocupación de que los daños sean comparables a los ocasionados por el tifón Koinu en 2023.

Shenzhen y otras ciudades en alerta por Ragasa

En China, la ciudad de Shenzhen, provincia de Cantón, anunció la evacuación de 400 mil personas. En la cuenta oficial de WeChat del área de Gestión de Emergencias se precisó que la medida busca reducir riesgos conforme se acerca el fenómeno.

Otras ciudades de Cantón informaron sobre la suspensión de clases, actividades laborales y transporte público.

La aerolínea Cathay Pacific confirmó la cancelación de más de 500 vuelos con salida y destino en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, a partir de las 10:00 GMT del martes. Los servicios se reanudarán el jueves, según una portavoz de la compañía.

Impacto social y riesgos por el supertifón Ragasa

Residentes en la zona norte de Filipinas narraron que los vientos se escuchaban como “máquinas encendidas” al impactar contra las ventanas de las viviendas.

Especialistas meteorológicos advirtieron que se esperan inundaciones y deslizamientos en el norte de la isla de Luzón. Este riesgo se suma a las recientes manifestaciones en Manila relacionadas con proyectos de infraestructura contra inundaciones.

Cada año, Filipinas enfrenta un promedio de 20 tifones y tormentas. De acuerdo con especialistas, el cambio climático está intensificando la fuerza y frecuencia de estos fenómenos.

