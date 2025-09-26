GENERANDO AUDIO...

China investiga aranceles a productos chinos. Foto: Reuters

China inició una investigación sobre los aranceles de México a importaciones asiáticas, luego de que el gobierno mexicano anunciara gravámenes de hasta 50% a más de 1,400 productos provenientes de esa región.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio chino, el objetivo es determinar si las medidas implementadas por México constituyen una barrera al comercio y la inversión internacional.

México fija aranceles de hasta 50%

México informó que los aranceles alcanzarán un máximo de 50% y se aplicarán a más de 1,400 productos provenientes principalmente de Asia. La medida busca proteger a las fábricas nacionales ante las presiones derivadas de los elevados impuestos decretados por el presidente de EE. UU., Donald Trump, a las exportaciones mexicanas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, precisó que los nuevos aranceles no obedecen a presiones directas de la Casa Blanca.

Posición de China ante los aranceles

De acuerdo con AP, el Ministerio de Comercio de China señaló en un comunicado difundido el jueves que estas disposiciones afectan los intereses de los países exportadores de la región.

El documento también subrayó que, en el contexto de las medidas unilaterales impulsadas por Estados Unidos, todos los países deberían oponerse al unilateralismo y al proteccionismo, sin afectar a terceros.

Investigación antidumping

Además de la pesquisa por los aranceles mexicanos, China anunció la apertura de una investigación antidumping sobre las importaciones de nueces pacanas provenientes de México y Estados Unidos.

Comercio México-China en cifras

En 2024, México importó productos por un valor de 130,000 millones de dólares desde China, lo que colocó a ese país como el segundo mayor socio comercial de México, solo detrás de Estados Unidos.

Las naciones más afectadas por las medidas mexicanas serán:

China

Corea del Sur

Tailandia

India

Filipinas

Indonesia

Reglas para las investigaciones comerciales

Conforme a la normativa internacional, las pesquisas iniciadas por China pueden derivar en consultas bilaterales, acuerdos bajo esquemas multilaterales o la adopción de otras medidas apropiadas.

Actualmente no está definido si la investigación derivará en acciones concretas contra México.

