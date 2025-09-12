China pide a México cautela ante posible aumento de aranceles

GENERANDO AUDIO...

El Ministerio de Comercio de China exhortó a México a ejercer cautela y “pensarlo dos veces” antes de aplicar el aumento de aranceles a unas mil 400 fracciones de importación provenientes de países sin acuerdos de libre comercio, incluida China.

Impacto en la relación comercial

Un portavoz de la dependencia señaló que China y México son socios económicos relevantes, por lo que no desean que la cooperación mutua se vea afectada. Sin embargo, adelantó que Pekín vigilará de cerca las decisiones de México y evaluará cuidadosamente cualquier medida final.

Crítica al unilateralismo

El funcionario advirtió que, aunque México adopte estas medidas dentro del marco de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), serían vistas como una concesión ante el unilateralismo y la “coerción externa”, en referencia a la política de aranceles de Estados Unidos.

Asimismo, subrayó que todos los países deberían fortalecer la coordinación para defender el libre comercio y el multilateralismo, en lugar de afectar a terceros bajo presiones externas.

Riesgos para México

Según el portavoz, la aplicación de los aranceles podría:

Perjudicar los intereses de socios comerciales como China

Generar incertidumbre en el clima de negocios en México

Reducir la confianza de las empresas extranjeras para invertir en el país

Posible respuesta de China

China reiteró su posición de resolver disputas comerciales mediante el diálogo y la consulta en igualdad de condiciones. Sin embargo, el vocero advirtió que su país tomará las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos, de acuerdo con las circunstancias.

