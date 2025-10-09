GENERANDO AUDIO...

Trabajadores transportan tierras raras para su exportación. Reuters

El gobierno de China amplió este jueves sus controles a la exportación de tierras raras, al anunciar que restringirá los envíos a empresas extranjeras del sector de defensa y semiconductores, e incorporará cinco nuevos elementos a su lista de materiales sujetos a regulación.

Según el Ministerio de Comercio, la medida también abarca equipos y tecnología de refinado, e impondrá nuevas reglas para que las compañías internacionales que utilicen materiales chinos cumplan con sus normativas de exportación.

China amplía su lista de control de tierras raras

Las autoridades agregaron cinco elementos —holmio, erbio, tulio, europio e iterbio— a los 12 ya restringidos desde abril. En conjunto, estas medidas abarcan ahora 17 elementos considerados esenciales para industrias como la de vehículos eléctricos, aeronáutica, radares militares y producción de imanes de alta potencia.

El ministerio también incluyó decenas de equipos y materiales de minería y refinado en la lista de control. Las nuevas disposiciones entrarán en vigor el 8 de noviembre, días antes de que concluya la tregua comercial de 90 días con Estados Unidos.

Por su parte, las normas dirigidas a empresas extranjeras que fabriquen productos con equipos o materiales chinos relacionados con tierras raras aplicarán a partir del 1 de diciembre.

China, actor clave en el mercado global

De acuerdo con cifras oficiales, China produce más del 90% de las tierras raras procesadas e imanes derivados en el mundo. Estos materiales son considerados estratégicos por su uso en tecnología avanzada, armamento, comunicaciones y electrónica.

Con esta medida, Pekín refuerza su posición en el suministro global y establece condiciones similares a las impuestas por Estados Unidos, que desde 2023 aplica controles para limitar la venta de equipos de fabricación de chips hacia el mercado chino.

Un portavoz del Ministerio de Comercio indicó que las licencias para exportar a usuarios extranjeros del sector de defensa no serán concedidas, mientras que las solicitudes vinculadas con semiconductores avanzados se evaluarán caso por caso.

Contexto internacional y repercusiones

El anuncio ocurre después de que legisladores estadounidenses propusieran ampliar las restricciones a la exportación de tecnología de chips hacia China. Además, llega a pocas semanas de la reunión programada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, que se realizará en Corea del Sur.

Según Tim Zhang, fundador de la consultora Edge Research, la decisión podría incrementar la influencia de Pekín en las negociaciones comerciales de fin de mes.

Los controles ampliados podrían generar nuevas tensiones en las cadenas de suministro global de semiconductores y componentes electrónicos. Especialmente en países que dependen del acceso a tierras raras chinas para mantener su producción tecnológica.