Xi Jinping, mandatario de China. AFP

China presentó por primera vez su tríada nuclear completa, integrada por sistemas de tierra, mar y aire, durante el desfile militar más grande de su historia.

El evento se realizó en el marco del 80 aniversario de la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial y fue encabezado por el presidente Xi Jinping, quien estuvo acompañado por los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y Corea del Norte, Kim Jong Un, en una exhibición inédita de cooperación política y militar.

La presentación incluyó armamento diseñado para atacar desde tierra, mar y aire, como misiles intercontinentales, drones, armas láser y tanques Tipo-100, marcando un mensaje de poderío estratégico sin precedentes.

Desfile militar con arsenal chino de nueva generación

El evento reunió a más de 50 mil espectadores y la participación de 10 mil soldados. Entre los equipos exhibidos destacaron:

Misiles intercontinentales con alcance de hasta 12 mil millas

con alcance de hasta 12 mil millas Drones submarinos de ataque

de ataque Armas láser

El nuevo tanque Tipo-100

La demostración incluyó además sistemas hipersónicos y equipos de guerra cibernética y espacial, con lo que Pekín mostró el alcance de su capacidad de disuasión.

Xi Jinping afirma que el rejuvenecimiento de China es imparable

En su discurso, Xi Jinping declaró que la construcción de un ejército “de clase mundial” es clave para alcanzar el “gran rejuvenecimiento de la nación china”. El mandatario aseguró que el arsenal exhibido refleja la determinación del país por posicionarse como potencia global frente a Occidente.

Putin y Kim Jong Un acompañan a Xi Jinping

La presencia de Vladimir Putin y Kim Jong Un marcó la primera ocasión en que ambos coincidieron con Xi en un evento público de esta magnitud. Tras el desfile, Putin sostuvo una reunión privada de más de dos horas con el líder norcoreano, a quien invitó formalmente a visitar Rusia. Ambos mandatarios agradecieron la cooperación militar entre sus países en medio de los conflictos en Ucrania y la península de Corea.

Reacciones internacionales al desfile militar de China

El expresidente de EE. UU., Donald Trump, reaccionó con un mensaje dirigido a Xi Jinping, en el que pidió enviar “saludos” a Putin y Kim “mientras conspiran contra Estados Unidos”. Analistas como James Char, investigador en Singapur, advirtieron que la combinación de drones marítimos y misiles presentados por China podría limitar el acceso de armadas extranjeras al Mar de China Meridional, una de las regiones más disputadas del mundo.