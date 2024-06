Ciudades santuario en EU: ¿Qué son, cómo protegen a los migrantes y dónde se ubican?

¿Cómo protegen a los migrantes? Foto: Reuters

En el contexto del debate sobre migración en Estados Unidos, el término “ciudades santuario” ha cobrado gran relevancia. Pero, ¿qué son exactamente estas ciudades y cómo protegen a los migrantes?

¿Qué son las ciudades santuario?

Las ciudades santuario son localidades que han adoptado políticas para limitar su cooperación con las autoridades federales de inmigración. Estas políticas varían, pero generalmente incluyen medidas para no preguntar a las personas sobre su estatus migratorio, no retener a individuos a petición de la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin una orden judicial, y no participar activamente en la identificación y detención de migrantes indocumentados.

Estas ciudades buscan proteger a los residentes migrantes, independientemente de su estatus migratorio, creando un entorno más seguro y accesible para todos. San Francisco, Nueva York y Los Ángeles son algunos ejemplos prominentes de ciudades santuario en Estados Unidos.

¿Cómo protegen a los migrantes?

Limitación de la cooperación con ICE: Las ciudades santuario restringen la colaboración con ICE, lo que significa que no entregan a migrantes detenidos por delitos menores a las autoridades federales de inmigración sin una orden judicial. Esto reduce el riesgo de deportación por infracciones menores. Políticas de no preguntar: Muchas de estas ciudades adoptan políticas que prohíben a la policía local y otros funcionarios preguntar sobre el estatus migratorio de las personas durante las interacciones cotidianas. Esto fomenta la confianza entre las comunidades migrantes y las fuerzas del orden, alentando a las personas a reportar crímenes y colaborar con la policía sin temor a la deportación. Provisión de servicios: Las ciudades santuario suelen garantizar que todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, tengan acceso a servicios esenciales como educación, salud y protección policial. Estas medidas aseguran que los migrantes puedan vivir y trabajar sin el constante temor de ser detenidos y deportados. Asistencia legal y comunitaria: Muchas ciudades santuario proporcionan o facilitan el acceso a servicios legales para migrantes, ofreciendo asesoría y representación en casos de deportación. También apoyan organizaciones comunitarias que trabajan en la defensa de los derechos de los migrantes.

¿Dónde están las ciudades santuario?

Según Center for Immigration Studies, este es el listado de los estados y ciudades santuario:

Estados

California

Colorado

Connecticut

Illinois

Massachusetts

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Oregón

Utah

Rhode Island

Vermont

Washington

Ciudades y condados

California

Condado de Alameda

Berkley

Condado de Contra Costa

Fremont, CA

Condado de Los Ángeles

Los Ángeles

Condado de Monterey

Condado de Napa

Oakland

Condado de Riverside Condado

de Sacramento

Condado de San Bernardino

Condado de San Diego

Condado/ciudad de

San Francisco Condado de San Mateo

Santa Ana

Condado de Santa Clara

Condado de Santa Cruz

Condado de Sonoma

Watsonville

Colorado

Condado de Arapahoe Condado

de Aurora

Condado de Boulder

Condado/Ciudad de Denver Condado de

Grand Condado de

Jefferson Condado

de Larimer Condado

de Mesa

Condado de Pitkin Condado

de Pueblo

Condado de Routt

Condado de San Miguel

Condado de Weld

Connecticut

East Haven

Hartford

Distrito de Columbia

Washington

Georgia

Condado de Clarke

Condado de Clayton

Condado de DeKalb

Condado de Gwinnett

Iowa

Condado de Fremont

Ciudad de Iowa

Condado de Johnson

Condado de Pottawattamie

Illinois



Condado de Cook de Chicago

Kansas

Condado de mayordomo

Kentucky

Louisville

Luisiana

Nueva Orleans

Maine

Condado de Cumberland

Massachusetts

Amherst

Boston

Cambridge

Concord

Lawrence

Newton

Northhampton

Somerville

Maryland

Baltimore

Condado de Howard

Hyattsville

Condado de Montgomery

Condado de Prince George

Rockville

Michigan

Condado de Ingham

Condado de Kalamazoo

Lansing

Condado de Wayne

Minnesota

Condado de Hennepin

Condado de Nobles

Misisipi

Jackson

Nebraska

Condado de Hall

Condado de Sarpy

New Jersey

Nueva York

Nuevo México

Condado De Bernalillo

San Miguel

Nevada

Condado de Clark

Condado de Washoe

Nueva York

Albany

Condado de Columbia Condado

de Franklin Condado

de Ithaca

Nassau

Ciudad de Nueva York

Condado de Onondaga

Condado de Westchester

Carolina del Norte

Condado de Buncombe

Condado de Durham

Condado de Forsyth

Condado de Mecklenburg

Condado de Orange

Condado de Wake

Ohio

Condado de Franklin

Condado de Hamilton

Oregón

Condado de Baker Condado de

Clackamas Condado

de Clatsop Condado

de Coos

Condado de Crook Condado

de Curry Condado de

Deschutes Condado

de Douglas Condado de

Eugene

Gilliam Condado

de Grant Condado

de Hood River Condado

de Jackson

Condado de Jefferson Condado

de Josephine

Condado de Lane

Condado de Lincoln

Condado de Linn Condado

de Malheur Condado

de Marion Condado

de Multnomah

Condado de Polk

Condado de Sherman

Springfield

Condado de Tillamook

Umatilla Condado Condado

de Union Condado

de Wallowa Condado

de Wasco

Condado de Washington

Condado de Wheeler

Condado de Yamhill

Pensilvania

Condado de Allegheny

Condado de Bucks

Condado de Chester Condado

de Dauphin Condado

de Delaware

Ciudad de Lancaster

Condado de Lehigh

Condado de Lycoming

Condado de Montgomery

Condado de Montour

Condado de Northampton

Filadelfia

Rhode Island

Providencia

Tennesse

Condado de Shelby

Virginia

Condado de Albemarle

Alexandria

Condado de Arlington

Condado de Chesterfield

Condado de Fairfax

Vermont

Burlington

Montpelier

Winooski

Washington

Condado de Chelan

Condado de Clallam Condado

de Clark Condado

de Cowlitz Condado

de Franklin

Condado de Jefferson

Condado de King Condado

de Kitsap Condado

de Pierce Condado

de San Juan

Condado de Skagit Condado

de Snohomish

Condado de Spokane

Seattle

Condado de Thurston

Condado de Walla Walla

Condado de Wallowa

Marysville

Condado de Whatcom

Controversias y desafíos

Las políticas de las ciudades santuario no están exentas de controversia. Los críticos argumentan que estas políticas pueden incentivar la inmigración ilegal y dificultar la aplicación de las leyes federales de inmigración. Por otro lado, defensores afirman que las ciudades santuario son esenciales para proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad de todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio.

En medio de este debate, las ciudades santuario continúan desempeñando un papel crucial en la protección de los migrantes, promoviendo comunidades inclusivas y seguras en un panorama político y social complejo.